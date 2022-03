Comprendre la guerre civile au Cameroun

Le Cameroun est une nation en guerre ! La démocratie n’a pas trouvé de démocrate au Cameroun !

Pendant plus de cinq décennies entre 1961 et 2016, la grande majorité des anglophones du pays se sont demandé, avec une angoisse croissante, si la trajectoire de la société correspondait à leur sentiment d’appartenance et à leurs aspirations les plus profondes à l’indépendance.

Les développements politiques et économiques de cette période ont constamment soulevé des arguments opposés. En 1965, le Premier ministre de l’État du Cameroun occidental – la moitié anglophone du pays qui avait accepté en octobre 1961 de rejoindre l’ancien Cameroun oriental pour créer une république fédérale indépendante de deux États – a été sommairement démis de ses fonctions et remplacé par une personne désignée par le gouvernement fédéral à Yaoundé.

Les citoyens se sont beaucoup gratté la tête, mais les novices politiques de la capitale de l’État, Buea, ne pouvaient pas vraiment comprendre ce qui s’était passé et quelles seraient les conséquences à long terme.

Certaines manifestations ont été enregistrées dans la presse d’État indépendante, mais la majorité dans l’ouest du Cameroun a préféré rester avec l’expérience fédérale.

En 1972, un référendum est organisé pour valider l’annulation de la constitution fédérale adoptée à Foumban en 1961 et établir la République Unie du Cameroun. Il s’agissait d’une consultation nationale dans laquelle les citoyens de l’Etat fédéré de l’Ouest Cameroun (Cameroun occidental) étaient minoritaires et le résultat positif de ce référendum ne reflétait pas nécessairement la volonté des citoyens de l’Etat.

Le Cameroun est devenu un État unitaire, mais le seul résultat non annoncé a été une augmentation du nombre de Camerounais anglophones qui se sont plaints discrètement du caractère intenable de l’expérience.

Encore une fois, la majorité silencieuse semblait disposée à voir à quoi ressemblerait une République unie compte tenu du temps. La décennie suivante a été marquée par une série d’actions éducatives et économiques qui ont renforcé le sentiment croissant des Camerounais anglophones qu’ils avaient fait la mauvaise affaire et qu’ils étaient réduits à des citoyens de seconde classe.

Premièrement, les étudiants qui se sont qualifiés pour l’université au Cameroun ont rapidement réalisé que le choix de cours d’anglais dans la seule université du pays était très limité. Beaucoup ont commencé à chercher à l’étranger des opportunités de formation continue, quittant le pays sans aucun amour perdu pour le Cameroun.

Ceux qui sont allés à Yaoundé et ont travaillé pour survivre dans un milieu très francophone, se sont vite souvenus des mots utilisés pour les décrire : « anglo-fou » ; « Anglo-con » ; ou tout simplement « les Anglos ». Le ressentiment a pris racine !

Sur le plan économique, l’action du gouvernement a encore renforcé les sentiments de rejet et ce que beaucoup considéraient comme une incompatibilité culturelle croissante. Les institutions vénérées de l’ouest du Cameroun ont été soit fermées, soit absorbées par des institutions apparentées de l’est du Cameroun qui ne semblaient pas disposer des mêmes instruments de responsabilité.

Celles-ci comprenaient : l’Office de commercialisation des produits – une structure qui a été créée pour s’assurer que les agriculteurs du pays ne soient pas victimes des fluctuations du marché international des produits de base – qui a été absorbée et finalement détruite par l’ONCPB ;

La Cameroon Bank qui a été transférée à Yaoundé et définitivement fermée ; l’aile mobile – une force de police hautement disciplinée qui était le joyau de la couronne du système d’application de la loi – qui a tout simplement été dissoute ; le Département des travaux publics, PWD – l’unité chargée de s’assurer que les investissements dans les infrastructures de transport sont correctement entretenus – a été transformé et essentiellement dissous.

D’autres étaient la Commission d’enquête mandatée par la Constitution qui s’assurent que les ressources de l’État étaient utilisées au profit de l’État et qu’aucun fonctionnaire téméraire du gouvernement n’avait accès aux deniers publics.

Ne peut pas abuser de sa charge pour son profit personnel ; la Cameroon Power corporation (Powercam) – l’entité énergétique qui s’est développée de manière structurée et stratégique avec l’économie – qui a été fermée et remplacée par un système qui a rapidement démontré son incapacité à répondre aux besoins croissants des citoyens et de l’économie ; des unités d’inspection des véhicules et d’inspection sanitaire qui, respectivement, ont veillé à ce que les véhicules circulant dans le pays soient toujours en état de marche et que les espaces publics respectent les normes d’hygiène les plus élevées possibles.

Les hôpitaux et les écoles devaient fonctionner de manière optimale, avec des enseignants et des professionnels de la santé parmi les professionnels les plus respectés de l’État.

Dans ces secteurs et d’autres, les anglophones ont constaté une baisse de la qualité de vie et des services publics avec une inquiétude croissante. En 1982, le premier président de la République démissionne de ses fonctions et nomme son premier ministre pour lui succéder à la magistrature suprême.

Certains citoyens anglophones avaient espéré que, dans l’esprit des accords de Foumban qui ont produit la constitution fédérale, le pouvoir passerait à un anglophone. Beaucoup ont été profondément déçus quand cela s’est avéré ne pas être le cas, mais ont tenu leurs bras pour voir ce que le nouveau président ferait pour rappeler Foumban à l’esprit.

Non seulement il n’en a rien fait mais, en 1984, sans recourir à aucune forme de consultation publique, il a déclaré unilatéralement la fin de l’État unitaire et rendu le pays à ce qu’il était en 1960 : la République du Cameroun ! Cette décision a fourni l’engrais qui allait dynamiser le mouvement latent qui avait toujours réclamé l’indépendance du Southern Cameroons – le nom du Territoire sous tutelle des Nations Unies devenu West Cameroon après la Conférence de Foumban. La notion de république indépendante d’Ambazonie est née avec l’annonce de « la République du Cameroun ».

Ses partisans pensaient que M. Biya avait retiré le Cameroun francophone de l’union, le rendant à l’entité qui avait obtenu son indépendance de la France en 1960. De nombreux membres du mouvement ont commencé à faire valoir leurs arguments auprès de l’Union. l’ONU et l’Union africaine et « célèbrent » maintenant ce qu’ils considèrent comme la restauration de leur pays à son statut d’avant 1961.

Les Ambazoniens sont restés une force politique négligeable qui a de nouveau perdu de son élan en 1990 alors qu’il semblait que la démocratie – qui avait augmenté au Cameroun anglophone avant et immédiatement après l’indépendance – arriverait enfin dans le pays.

La montée en puissance du Social Democratic Front, fondé par John Fru Ndi avec le soutien initial de l’élite anglophone, semblait être la panacée aux maux qui s’étaient installés dans la société nationale : corruption endémique, stagnation économique, mauvaise infrastructure, dégradation de la santé et de l’éducation, et augmentation de l’ethnicité et du tribalisme en politique.

La démocratie n’a pas trouvé de démocrate au Cameroun ! Tout cela s’est avéré être un mirage et la réalité s’est rapidement installée, avec un glissement lent et régulier vers un régime à parti unique et l’effondrement de la justice et de la responsabilité, deux éléments cardinaux de toute démocratie.

Le début de la deuxième décennie du millénaire actuel est venu avec ce qui semblait être une tentative déterminée du gouvernement d’assimiler et de francophoniser le Cameroun anglophone. Le président de la république a semblé le confirmer lors de ce qui a été présenté comme un sommet de la paix à Paris en novembre 2019.

Des magistrats et des enseignants ainsi que des administrateurs et des responsables de l’ordre public maîtrisant peu ou pas l’anglais ont été déployés dans les deux régions anglophones. En 2016, les habitants des deux régions se sont sentis fatigués d’essayer d’être des Camerounais avec tous les droits de citoyenneté.

Les syndicats d’enseignants et d’avocats ont tenté d’engager des pourparlers avec le gouvernement, mais ont été rapidement qualifiés de «terroristes», arrêtés et emprisonnés. Le 1er octobre 2017, des manifestations de masse, avec des manifestants portant des « plantes de la paix », ont été violemment réprimées, certains ayant été abattus.

Cela a servi d’appel à l’action dont les Ambazoniens avaient besoin et lorsque le chef de l’État, en novembre 2017, a annoncé à son arrivée à Yaoundé d’un sommet à Abidjan, l’envoi de l’armée pour régler le soulèvement dans les régions anglophones, le pays est entré dans la guerre civile !

Des milliers de personnes sont mortes, des centaines de milliers ont été déplacées à l’intérieur et dans les pays voisins, des villages ont été rasés et, malgré les affirmations contraires de Yaoundé, la guerre est finie. N’est nulle part en vue.

Des esprits bien informés ont soutenu qu’il s’agissait d’une guerre pour le cœur et l’esprit des anglophones ; l’armée est le mauvais instrument auquel recourir et ne peut jamais gagner la guerre. Ce qui semble faire défaut, c’est la volonté politique de le reconnaître et d’agir en conséquence. Les balles transpercent le cœur, ne le gagnez pas. Quelqu’un en autorité devrait en prendre note ! «

Mon commentaire : il a voulu être sommaire. Mais cela suffit pour comprendre le problème de l’anglais. Certains modérés du NOSO ne le diront jamais officiellement mais les Ambazoniens ont eu raison de porter les armes contre le système Biya ; surtout après que ce système a violé, agressé et tué de nombreux manifestants pacifiques en octobre 2016 et octobre 2017.