Conakry Terminal réceptionne quatre portiques de parc

Conakry Terminal, filiale de Bolloré Ports, a réceptionné ce le 1er novembre 2021 au Port Autonome de Conakry, quatre portiques RTG (Rubber Tyred Gantry).Les nouveaux équipements de dernière génération viennent s’ajouter aux huit autres modèles reçus en 2018 et 2020 ce qui porte à 12 leur nombre sur le terminal à conteneurs du Port Autonome de Conakry.

Entièrement financée par Conakry Terminal à hauteur de 95.702.804.742 GNF (TTC) soit 8.471.114 €, l’acquisition de ces engins fait partie des engagements pris par Conakry Terminal dans le cadre de la convention de concession signée avec le Port autonome de Conakry.

« Spécialisés dans la manutention des conteneurs sur les terminaux portuaires, ces portiques ont une capacité de levage de 40 tonnes chacun. Leur rapidité de manœuvre et leur système de positionnement GPS en temps réel permet de réaliser les mises à disposition des conteneurs import sans délai. Leur arrivée va non seulement augmenter la capacité de stockage sur le terminal mais aussi renforcer les cadences de livraison et réduire le temps de traitement des marchandises à Conakry Terminal », rapporte Bolloré dans un communiqué transmis à APA.

Conakry Terminal, avec le support des 544 collaborateurs guinéens qu’elle emploie directement en CDI, participe à la fluidité de la chaîne d’approvisionnement de la Guinée et des pays de la sous-région. L’entreprise réalise par ailleurs chaque année, des actions solidaires dans des secteurs clés comme la santé, l’éducation et la protection de l’environnement. Sur ce dernier volet, elle a pour objectif de réduire l’impact carbone de ses activités en intégrant dans sa démarche les 8 piliers du label Green Terminal de Bolloré Ports, un processus validé par Bureau Veritas qui couvre l’ensemble des préoccupations environnementales.

« Malgré le contexte de pandémie de Covid-19, Conakry Terminal poursuit son programme d’investissement pour accompagner l’essor de l’économie guinéenne et mettre à disposition de ses clients des prestations de niveau international dans le respect de nos engagements contractuels. Avec cette nouvelle acquisition, nous disposons désormais de 12 portiques de parc qui vont davantage fluidifier nos opérations de manutention et améliorer la qualité des prestations pour nos clients armateurs et réceptionnaires », a déclaré Emmanuel Masson, Directeur général de Conakry Terminal.