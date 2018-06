Concert des 60 ans de carrière de Manu Dibango: le célèbre saxophoniste enchante le public Abidjanais

Le célèbre saxophoniste et chanteur camerounais Manu Dibango, de son vrai nom Emmanuel Dibango, a séduit le public Abidjanais dans la nuit de vendredi à samedi lors du tout premier concert marquant la célébration de ses 60 ans de carrière musicale qu’il a donné dans un grand hôtel de la capitale économique ivoirienne.Dans une prestation enlevée, Manu Dibango et ses musiciens ont passé en revue plusieurs titres de sa riche discographie, interprétant parfois des monuments de la musique ivoirienne telle qu’Ernesto Djédjé et François Lougah en mémoire à ces derniers.

En retour, des icônes de la culture et des arts ivoiriens, ont retracé la vie et le riche parcours musical de Manu Dibango à travers des témoignages émouvants. Le choix d’Abidjan par l’illustre musicien pour donner le coup d’envoi de la célébration de ses 60 ans de carrière musicale qui sera marquée par une tournée africaine, n’est pas fortuit.

En effet, le célèbre musicien, qui a marqué les esprits des mélomanes africains et même au-delà à travers le jazz et la world Music où il excelle pendant plus de deux quarts de siècles, a choisi Abidjan en raison de ses liens particuliers avec la Côte d’Ivoire.

Manu Dibango a, en effet, dirigé l’orchestre de la Radiodiffusion télévision ivoirienne ( RTI) pendant plusieurs années avant de poursuivre sa riche carrière internationale. gé de 85 ans, Manu Dibango est l’un des plus grands et célèbres musiciens africains qui aura marqué plusieurs générations de mélomanes.