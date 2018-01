Condamnation d’un banquier turc à New York: Ankara dénonce une « ingérence »

La Turquie a fermement condamnĂ© jeudi la condamnation par un tribunal de New York d’un banquier turc dans le cadre d’un procès sur le contournement des sanctions amĂ©ricaines contre l’Iran.

Avec cette dĂ©cision rendue mercredi, « le tribunal amĂ©ricain (…) s’est ingĂ©rĂ© dans les affaires internes de la Turquie d’une façon sans prĂ©cĂ©dent », a affirmĂ© le ministère turc des Affaires Ă©trangères dans un communiquĂ©.

Cette dĂ©cision « injuste » se fonde sur « de soit-disant +preuves+ fausses et susceptibles d’ĂŞtre politiquement exploitĂ©es », ajoute le texte, appelant Ă ce que le tribunal revienne sur cette dĂ©cision, « une honte pour la justice ».

Mehmet Hakan Atilla, 47 ans, ex-directeur général adjoint de la banque publique turque Halkbank, a été condamné mercredi à New York pour fraude bancaire et conspiration dans un affaire impliquant des milliards de dollars et qui a nettement tendu les relations entre Washington et Istanbul.

L’homme d’affaires turco-iranien Reza Zarrab, 34 ans, au centre de ce procès explosif, a tĂ©moignĂ© contre M. Atilla et impliquĂ© le prĂ©sident turc Recep Tayyip Erdogan et des ministres du gouvernement turc.

Celui-ci a rĂ©gulièrement rejetĂ© toutes les accusations portĂ©es dans ce procès, le qualifiant de « complot » manigancĂ© par le prĂ©dicateur Fethullah GĂĽlen, qui vit aux Etats-Unis et qui est accusĂ© par Ankara d’avoir fomentĂ© le putsch manquĂ© du 15 juillet 2016.

La sentence de Mehmet Hakan Atilla sera fixée le 11 avril prochain, selon le communiqué du procureur.