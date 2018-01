Conférence Burkina-USA : 350 participants attendus mardi à Ouagadougou

Trois cent cinquante personnes sont attendues Ă la confĂ©rence internationale ‘’Burkina Faso-Etats-Unis d’AmĂ©rique sur la gouvernance et les affaires » qui s’ouvre mardi Ă Ouagadougou, a annoncĂ© le ministre des Affaires Ă©trangĂšres, de la CoopĂ©ration rĂ©gionale et des BurkinabĂš de l’extĂ©rieur, Alpha Barry.Les participants Ă la rencontre sont des hommes d’affaires, des politiques, des syndicats, des acteurs de la sociĂ©tĂ© civile, parlementaires, etc. originaires d’Afrique et d’AmĂ©rique.

Selon Alpha Barry qui animait lundi Ă Ouagadougou, une confĂ©rence de presse, la rencontre qui se tient sur deux jours,  sous le thĂšme «Gouvernance, dĂ©mocratie et affaires», s’inscrit dans la dynamique du soutien Ă la dĂ©mocratie et la gouvernance en Afrique et du renforcement des relations d’affaires entre les Etats-Unis d’AmĂ©rique et le Burkina Faso.

La confĂ©rence internationale ‘’Burkina Faso-Etats-Unis d’AmĂ©rique sur la gouvernance et les affaires » est une initiative du prĂ©sident du Faso Roch Marc Christian KaborĂ©. Lors de son sĂ©jour en septembre dernier Ă New York, il avait rencontrĂ© les hommes d’affaires amĂ©ricains et exprimĂ© le besoin de tenir cette confĂ©rence Ă Ouagadougou.

A en croire le chef de la diplomatie burkinabĂš, de cette confĂ©rence naĂźtra la dĂ©claration de Ouagadougou, qui inspirera le monde Ă l’Ă©chelle internationale pour une croissance Ă©conomique au service de la gouvernance politique et vice-versa.

«Cette dĂ©claration est une sorte d’engagement des participants sur les questions de gouvernance, d’affaires, de sĂ©curitĂ©, de politique», a dĂ©clarĂ© Alpha Barry.

Ce rendez-vous est organisĂ© par les Chambres de commerce et d’industrie des Etats-Unis d’AmĂ©rique et du Burkina Faso.