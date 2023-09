Conférence ministérielle entre l’Afrique et la Corée du Sud: le Cameroun y était

Le ministre de l’Economie, de la Planification et de l’Aménagement du Territoire, Alamine OUSMANE MEY, a pris part à la Conférence Ministérielle sur la Coopération Economique entre l’Afrique et la Corée du Sud (KOAFEC), organisée du 12 au 15 septembre 2023 à Busan.

A l’issue de cette rencontre, les autorités coréennes ont renouvelé leur soutien à un développement inclusif en Afrique, et marqué leur disponibilité à partager l’expérience acquise à la base du « miracle coréen ». La Déclaration de Busan sanctionnant lesdits travaux identifie 05 secteurs prioritaires de renforcement de la coopération entre l’Afrique et la Corée. L’énergie et l’agriculture y occupent une place centrale en termes de concours financiers et d’assistance technique de la partie coréenne. Globalement, la Corée a décidé d’allouer une enveloppe de 6 milliards de dollars sous forme de ressources concessionnelles. Cette contribution s’ajoute au financement de 200 millions de dollars accordé dans le cadre de l’initiative « la Ceinture de Riz » lancée en juillet 2023, dont le Cameroun fait partie.

En marge de la KOAFEC, le Ministre de l’Economie, de la Planification et de l’Aménagement du Territoire de la République du Cameroun et le Vice-Premier Ministre coréen ont eu une rencontre bilatérale, au cours de laquelle les deux personnalités ont fait le point sur l’état de la coopération entre leurs deux pays, et examiné les axes de renforcement des relations entre Yaoundé et Séoul, vieilles de plus de 60 ans.

Des engagements en faveur du Cameroun ont été enregistrés dans divers domaines tels que l’énergie, l’agriculture, la transformation digitale, etc. Bien plus, au cours de leurs échanges, KYUNGHO CHOO a indiqué que son pays est disposé à accompagner le Cameroun dans la promotion de la finance verte, notamment en ce qui concerne le financement des projets de développement. En outre, les deux parties ont affirmé leur volonté de mettre en œuvre les engagements de la Déclaration de Busan, en prévision à l’organisation du Sommet Corée-Afrique, prévu en mai 2024.

Cette conférence placée sous le thème : « Embrasser un avenir durable : une transition énergétique juste et la transformation agricole en Afrique », était co-présidée par le Vice-Premier Ministre coréen, Ministre de l’Economie et des Finances, KYUNGHO CHOO, le Président du Groupe de la Banque Africaine de Développement, Dr. AKINWUMI ADESINA et le Président de la Korea Eximbank, HEE-SUNG YOON. Un évènement très couru qui a rassemblé de hautes personnalités venues des 54 pays du continent, des experts internationaux et plusieurs entreprises coréennes. Les participants à ces travaux ont examiné les choix stratégiques d’industrialisation de la Corée, revisité les opportunités de développement de l’énergie renouvelable en Afrique et analysé l’expérience coréenne en matière de transformation agricole.