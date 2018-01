Conférence sur la reconstruction de l’Irak en février au Koweït

Le KoweĂŻt a annoncĂ© lundi qu’il accueillera du 12 au 14 fĂ©vrier une confĂ©rence internationale sur la reconstruction de l’Irak, en coopĂ©ration avec la Banque mondiale et le secteur privĂ©.

Le vice-ministre koweĂŻtien des Affaires Ă©trangères Khaled al-Jarallah a dit lors d’une confĂ©rence de presse que son pays –malgrĂ© les blessures du passĂ©, une rĂ©fĂ©rence Ă l’invasion irakienne du KoweĂŻt en 1990– avait un devoir « moral, humanitaire et arabe » de soutenir son voisin.

« La stabilitĂ© de l’Irak, c’est la stabilitĂ© du KoweĂŻt et de la rĂ©gion », a ajoutĂ© M. Jarallah en promettant de faire en sorte que la confĂ©rence se concentre sur le dĂ©veloppement et obtienne les garanties nĂ©cessaires de la Banque mondiale.

Il a précisé que le deuxième jour serait consacré au rôle du secteur privé et de la société civile dans la reconstruction.

Au cours de l’annĂ©e Ă©coulĂ©e, les forces irakiennes ont reconquis de larges pans du territoire prĂ©cĂ©demment occupĂ©s par le groupe Etat islamique (EI).

En dĂ©cembre, Bagdad a proclamĂ© la victoire sur l’EI après une guerre de trois ans contre ces jihadistes.

Mehdi al-Alaq, secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral du Conseil des ministres de l’Irak, a dĂ©clarĂ© qu’une Ă©tude de terrain menĂ©e conjointement par Bagdad et la Banque mondiale avait estimĂ© le coĂ»t de la reconstruction Ă au moins 100 milliards de dollars.

« L’EI a dĂ©placĂ© 5 millions de personnes », a-t-il dit, lors de la mĂŞme confĂ©rence de presse Ă KoweĂŻt.

« Nous sommes parvenus Ă en ramener la moitiĂ© dans leurs rĂ©gions, mais nous avons besoin d’un soutien international pour ramener le reste des dĂ©placĂ©s, sĂ©curiser les opĂ©rations humanitaires, soutenir la stabilitĂ© dans les zones libĂ©rĂ©es et reconstruire la structure Ă©conomique et les services du pays », a-t-il ajoutĂ©.

« Le secteur du logement est celui qui a le plus souffert, suivi par le pĂ©trole et l’Ă©lectricitĂ©, les transports, les communications, l’industrie et les services de base comme l’eau et l’assainissement », a dĂ©clarĂ© le responsable irakien, ajoutant que son pays espĂ©rait « obtenir le maximum » en fĂ©vrier.