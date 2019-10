Conformité aux standards internationaux: Cds hr ltd. devient la seule société de ressources humaines certifiées iso 9001: 2015 au Cameroun

CDS Human Resource Limited, l’une des principales sociétés camerounaises dans le domaine de l’offre de main-d’œuvre, vient de remporter le document qui lui confère la crédibilité internationale dont elle dispose pour exercer ses activités.

L’ISO 9001: 2015 a été officiellement remise a la directrice général de CDS HR Ltd par le directeur général de Bureau Veritas PHILIPPE DREAN, à Douala, le mercredi 18 septembre 2019, a Pullman Hotel Bonanjo.

Depuis la création de CDS HR Ltd, il y a environ deux ans, la direction s’emploie sans relâche à faire en sorte que les sociétés et les organisations obtiennent la main d’eourvre compétent et adéquat au Cameroun. Ils ont également permis aux chercheurs d’emploi de retrouver de bons emplois dans des conditions favorables. Les certifications ISO 9001: 2015 officiellement remises a la directrice général de CDS Human Resources Ltd par le directeur général de Bureau Veritas Cameroun viennent témoigner de la crédibilité de la société et des services de qualité qu’elle propose au public.

La norme ISO 9001 est une norme internationale qui définit les exigences d’un système de gestion de la qualité. La certification aide les entreprises et les organisations à être plus efficace et à améliorer la satisfaction de leurs clients. FULAI NENA MAVIS, Directrice générale de CDS Human Resources Limited, déclare: «CDS HR peut actuellement devenir la seule entreprise de recrutement de main-d’œuvre dotée de la certification ISO 9001: 2015 au Cameroun.

Cela signifie que CDS HR répond aux normes les plus récentes en matière de clarification quantitative et qualitative des problèmes actuels d’offre de main-d’œuvre. Cela reste un honneur et un défi pour nous de trouver un équilibre entre la maîtrise de l’offre et de la demande de main-d’œuvre dans l’économie ».

En tant qu’agence de recrutement au Cameroun, CDS HR Ltd fournit des professionnels hautement qualifiés et une main-d’œuvrequalifiée pour soutenir les meilleurs effectifs aux niveaux les plus élevé, à court, moyen et long terme. CDS HR fournit également aux entreprises une solution optimisée en matière de ressources humaines permettant de gagner du temps et de l’argent.

«Chez CDS HR Ltd, nous sommes convaincus de travailler facilement avec de nouveaux partenaires et clients et nous vous assurons des services de haute qualité en matière de placement, d’offre de personnel, de gestion de la paie, de recherche de cadres et de renforcement d’équipe». La directrice général de CDS HR Ltd ajoute.

CDS HR Ltd a passé toutes les procédures de vérification pour acquérir ISO 9001 et est soucieux d’être le fournisseur de services de la meilleure qualité du secteur. Il est dirigé par le directeur général de BUREAU VIRITAS PHILIPPE DREAN.

Tout en saluant les responsables de la structure, le délégué régional de l’emploi et de la formation professionnelle (MINEFOP) de la région du littorale, TELEP CLAUDE BERNARD, a exhorté les autres entreprises à imiter le bon exemple, conformément au plan d’action du gouvernement visant à réduire le chômage au Cameroun et de veiller à ce que les entreprises obtiennent du personnel qualifié par le biais d’agences de recrutement comme CDS HR Ltd.

Parallèlement, la cérémonie de présentation du certificat ISO 9001: 2015 organisée par CDS HR Ltd, a réuni des représentants de plus de 100 entreprises nationales et internationales basées au Cameroun, telles que OLAWALE AINA OLATUNJI de DANGOTE Cement.