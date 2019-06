Congo : 1,3 million d’enfants souffrent de privations (rapport)

Le gouvernement de la République du Congo, dans un rapport publié jeudi à Brazzaville et portant sur la situation des enfants et des adolescents congolais, a informé que 1,3 million d’entre eux souffrent de multiples privations.« 1,3 million d’enfants subissent des privations dans les domaines de la santé, de la nutrition, de l’éducation, de la protection, de l’eau, de l’assainissement, de l’habitat et de l’accès à l’information », renseigne le rapport.

Cette étude sur la situation des enfants et des adolescents au Congo s’est basée sur l’équité et l’approche dite « par cycle de vie ». Elle met en évidence des vulnérabilités spécifiques à chaque groupe d’âge notamment les enfants de 5 ans, ceux âgés entre 5 à 11 ans et les adolescents.

Micaela Marques De Sousa, la représentante du Fonds des Nations-Unies pour l’enfance (Unicef) au Congo a fait savoir que ce rapport « contribue à apporter des réponses utiles pour appuyer le gouvernement dans la mise en œuvre des politiques visant l’atteinte des Objectifs de Développement Durable (ODD) ».

De son côté, Suze Percy Filippini, la Coordinatrice résidente du système des Nations-Unies au Congo a indiqué que « l’Onu ne ménagera aucun effort pour accompagner les efforts du gouvernement sur la voie de l’accélération de l’atteinte des ODD à travers les plans nationaux qui visent à améliorer les conditions de vie de la population en général et les groupes les plus vulnérables en particulier ».

Pour sa part, le Premier ministre Clément Mouamba a réaffirmé la volonté de son gouvernement à travailler pour la transformation du Congo. « Je suis convaincu que les planificateurs nationaux sauront prendre en compte cette étude pour faire avancer l’accès aux services sociaux ainsi que l’amélioration de leur qualité pour qu’ils soient adaptés aux bénéficiaires ».