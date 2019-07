Congo : 99.389 candidats au BEPC

Au total, 99.389 candidats répartis dans 300 centres d’examen ont commencé ce mardi 2 juillet les épreuves du Brevet d’études du premier cycle (BEPC) à travers le territoire du Congo, y compris les candidats inscrits en Angola et dans l’enclave du Cabinda, a constaté APA.Lançant les épreuves de cet examen à Brazzaville, le ministre de l’Enseignement primaire, secondaire et de l’Alphabétisation, Anatole Collinet Makosso, a exhorté les candidats au travail et à ne pas compter sur les fuites des matières.

A l’endroit des surveillants et des forces de l’ordre par ailleurs, il a les appelés à la vigilance.

Pour cette première journée, les candidats ont eu comme épreuves dans la matinée les mathématiques avant l’histoire-géographie prévue l’après-midi.

Pour lutter contre la fraude, des caméras ont été placées dans certains centres jugés à risque pour cet examen qui prendra fin vendredi prochain.