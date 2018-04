Congo Brazzaville: un accord avec le FMI soumis Ã  des exigences de gouvernance

La directrice gĂ©nĂ©rale du FMI, Christine Lagarde, a annoncĂ© jeudi la conclusion « positive » d’un accord avec les autoritĂ©s du Congo Brazzaville sur un programme pour relancer l’Ă©conomie du pays, mais qui sera soumis Ă des « exigences de gouvernance » pour rompre avec « les pratiques du passĂ© ».

« Je suis contente qu’au terme de longues discussions et de laborieux travaux, l’Ă©quipe chargĂ©e de travailler sur le projet de programme ait conclu de manière positive sa mission hier », a affirmĂ© Mme Lagarde lors d’une confĂ©rence de presse Ă l’occasion des rĂ©unions de printemps du FMI, prĂ©cisant que ce « projet » d’accord devait encore ĂŞtre ratifiĂ© par le conseil d’administration du Fonds.

« C’est Ă l’issue du conseil d’administration que l’on saura exactement quels sont les financements et quelles sont les conditions associĂ©es Ă ce programme », a-t-elle ajoutĂ©, après l’aboutissement des nĂ©gociations avec le Congo Brazzaville, pays dont l’Ă©conomie a Ă©tĂ© fortement touchĂ©e par la chute du cours du pĂ©trole et qui avait masquĂ© une partie de sa dette, estimĂ©e Ă 117% de son PIB.

Ce « programme proposĂ© vise Ă promouvoir une croissance soutenue et inclusive notamment en rĂ©tablissant la viabilitĂ© budgĂ©taire et en amĂ©liorant la gouvernance », a expliquĂ© le FMI dans un communiquĂ© diffusĂ© après la confĂ©rence de presse, qui a mis en Ă©vidence une « dette insoutenable » et une « accumulation d’arriĂ©rĂ©s (…) qui nuisent Ă la confiance des investisseurs, la stabilitĂ© du système financier, ainsi qu’aux services sociaux ».

« Les autoritĂ©s devront entreprendre des rĂ©formes audacieuses et immĂ©diates dans le domaine de la gouvernance pour traduire en action la rupture avec les politiques et pratiques du passĂ© proclamĂ©e par le gouvernement », a affirmĂ© Abdoul Aziz Wane, le directeur de la mission du FMI, citĂ© dans le communiquĂ©.

A ce propos, Mme Lagarde a fixĂ© des conditions: « Nous avons des exigences en matière de gouvernance qui devront ĂŞtre mises en place très vite après l’approbation du conseil d’administration et qui nous paraissent de nature Ă garantir une bonne utilisation des finances publiques et la bonne rĂ©alisation des objectifs du programme », a-t-elle expliquĂ©.

Selon une enquĂŞte du quotidien français Le Monde, publiĂ©e dĂ©but avril, le Congo-Brazzaville aurait par ailleurs contournĂ© des règles du FMI dans les annĂ©es 2000 Ă l’aide d’un montage financier mis sur pied par Total, des affirmations dĂ©menties par ce groupe français.

Concernant le secteur du pĂ©trole, la mission du FMI a saluĂ© « les efforts des autoritĂ©s pour amĂ©liorer la transparence du secteur pĂ©trolier en vue d’accroĂ®tre de manière significative la part de l’Etat dans les ressources naturelles de la nation ».

« La première Ă©tape sera de dĂ©velopper la capacitĂ© de l’État Ă rĂ©concilier systĂ©matiquement toutes ses transactions relatives aux ressources naturelles », a expliquĂ© M. Abdoul Aziz Wane, qui s’est fĂ©licitĂ© de « l’intention des autoritĂ©s de donner Ă toutes les entreprises exploitant les ressources naturelles un dĂ©lai pour dĂ©clarer tous droits dont elles pourraient se prĂ©valoir sur la part du gouvernement dans ces ressources ».