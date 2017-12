Congo-Crise du pool : signature d’un accord de cessez le feu .

Le gouvernement congolais et les combattants Nsiloulou du RĂ©vĂ©rend pasteur Ntumi(FrĂ©dĂ©ric Bintsamou), ont conclu ce samedi, Ă Kinkala, chef-lieu du dĂ©partement du pool, un accord de ‘’cessez- le-feu et de ‘’cessation des hostilitĂ©s ‘’ dans ce dĂ©partement en proie Ă une crise depuis 2016L’accord a Ă©tĂ© signĂ© par le ministre de l’intĂ©rieur et de la dĂ©centralisation, Raymond ZĂ©phirin Mboulou et Jean Gustave Ntondo au nom du RĂ©vĂ©rend pasteur Ntumi(FrĂ©dĂ©ric Bintsamou).

A travers cet accord, Bintsamou FrĂ©dĂ©ric (Pasteur Ntumi) s’engage Ă faciliter le ramassage des armes dĂ©tenues par les ex combattants(Nsiloulous) et Ă les remettre Ă la Commission et aux institutions habilitĂ©es ;de ne crĂ©er aucune entrave au processus conduisant au rĂ©tablissement de l’autoritĂ© de l’Etat dans le dĂ©partement du pool.

Le Pasteur Ntumi s’engage selon cet accord Ă garantir la libre circulation des personnes, des biens et des services dans le dĂ©partement du pool notamment sur les rails du CFCO(Chemin de fer Congo OcĂ©an),les routes nationales et secondaires et au dĂ©ploiement de la force publique dans le dĂ©partement du pool.

A contrario le gouvernement s’engage Ă travers cet accord Ă garantir  ‘’la sĂ©rĂ©nitĂ©, l’application et le parachĂšvement du processus de paix ; la mise en place d’une Commission Ad hoc mixte, pour veiller Ă la poursuite du processus de paix et l’application stricte du prĂ©sent accord ».

Le gouvernement congolais va aussi garantir le processus de dĂ©mobilisation de rĂ©insertion professionnelle, sociale et Ă©conomique des ex –combattants aprĂšs le ramassage d’armes ; l’allĂšgement progressif du dispositif militaire sous le contrĂŽle de la Commission ad hoc mixte dans les zones de conflits,(
)la libre circulation des personnes, des biens et des services dans le dĂ©partement.

Au cours de la confĂ©rence de presse qui suivie la signature de cet accord, le reprĂ©sentant du Pasteur Ntumi,Jean Gustave Ntondo, a dit que  ‘’c’est un grand jour pour le Congo, et les population du pool ».

Il rassurĂ© les dubitatifs qu »’ il a Ă©tĂ© mandatĂ© par Ntumi pour signer cet accord », soulignant que ‘’les congolais doivent vivre en paix et dans l’unitĂ© dans ces durs temps de crise que traverse le pays ».

Jean Gustave Ntondo a assurĂ© que rien ne sera plus comme avant.  ‘’il n’y aura plus de bousculade, cet accord a tout pris en compte, personne ne devrait empĂȘcher les ex-combattants ninjas –nsiloulous de sortir et vivre dans les sites qui sont amĂ©nagĂ©s pour eux », tout en relevant que  ‘’c’est un processus qui sera contrĂŽlĂ© par la Commission Ad hoc. »

Cet accord de cessez le feu fait suite Ă la volontĂ© du chef de l’Etat congolais Denis Sassou N’Guesso exprimĂ©e lors de sa rencontre du 13 octobre dernier avec les sages du pool de mettre fin aux souffrances des populations du pool, en tendant la main aux ex-combattants ninjas-Nsiloulous.

Le sort du Pasteur Ntumi qui est sous le coup d’un mandat d’arrĂȘt de la justice congolaise n’a pas Ă©tĂ© clarifiĂ©

La crise sĂ©curitaire dans le dĂ©partement du pool enclenchĂ©e le 4 avril 2016, au lendemain de la proclamation des rĂ©sultats de la prĂ©sidentielle de mars 2011- qui a donnĂ© Sassou N’Guesso vainqueur avec plus de 60% des suffrages, a causĂ© des morts d’hommes, des ponts dĂ©truits, des villages entiers dĂ©sertĂ©s et causĂ© de nombreux dĂ©placĂ©s avec un taux Ă©levĂ© de malnutris.