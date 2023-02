Congo : Les chauffeurs poids lourds de Bolloré Transport & Logistics formés en conduite défensive

La formation vise à renforcer leur capacité opérationnelle et à rappeler les règles de conduite.Le 10 février 2023, plus de 70 chauffeurs poids lourds de Bolloré Transport & Logistics Congo ont participé à une formation en conduite défensive dispensée par Ecoglobal Africa services. Elle vise à renforcer leur capacité opérationnelle et à rappeler les règles de conduite tout en développant des réflexes proactifs pour éviter les accidents de circulation.

Afin de favoriser l’appropriation de la formation, les participants ont été répartis en 15 équipes de 5 personnes chacune. Chaque équipe bénéficie des séances théoriques et pratiques durant 2 jours.

« Depuis plusieurs années, nous accompagnons Bolloré Transport & Logistics Congo dans sa détermination à former les équipes dans divers domaines afin d’accroître leurs capacités opérationnelles. Les résultats sont très encourageants sur le terrain », déclare Felix TSIBA, formateur Ecoglobal Africa services.

« Le développement des compétences par la formation continue de nos collaborateurs est au cœur de notre programme de gestion des ressources humaines. Ceci permet de continuer à assurer la sécurité de tous, celle des équipements et à délivrer la meilleure qualité de service à nos clients », précise Mazen Habib, Directeur des opérations.

Bolloré Transport & Logistics s’investit dans l’amélioration des compétences de ses collaborateurs et participe activement au développement socio-économique du pays au moyen d’actions de responsabilité sociétale dans les secteurs de l’éducation, la réinsertion sociale, la préservation de l’environnement et l’accompagnement humanitaire.

