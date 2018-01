Congo : plusieurs familles sans-abris suite à une pluie diluvienne

La pluie diluvienne qui est tombĂ©e dimanche soir dans le 6 -Ă©me arrondissement(TalangaĂŻ) dans la partie nord-est de Brazzaville au Congo, a aggravĂ© l’Ă©volution de la grande Ă©rosion du quartier Ngamakosso, dans le 6 -eme arrondissement de Brazzaville, la capitale , occasionnant, l’affaissement de plusieurs maisons et contraignant ainsi plusieurs familles Ă dormir Ă la belle Ă©toile.« On ne sait quoi faire, je viens de perdre tout ce que j’avais rĂ©alisĂ© durant ma vie active. Pourtant nous avions interpellĂ© les autoritĂ©s devant l’ampleur que prenait cette Ă©rosion mais hĂ©las, personne n’a fait attention Ă nos propos.  Aujourd’hui plusieurs dizaines de familles sont sans abris et dorment Ă la belle Ă©toile », a dĂ©plorĂ© un habitant de ce quartier Itoua Elenga Cyr.

« Ce ravin d’environ 200 m de longueur et près de 20 m de profondeur au dĂ©part a fini de s’effriter du fait de la pluie de plus de 3 heures qui s’est abattue hier dimanche, il menace mĂŞme une partie du viaduc qui conduit vers la citĂ© olympique de KintĂ©lĂ© (site des 11 jeux africains de 2015) »a soulignĂ© Itoua Elenga Cyr visiblement abattu.

Les habitants de cette zone s’inquiètent car cette Ă©rosion continue de progresser et après avoir coupĂ© la deuxième sortie nord de Brazzaville, elle devient un danger public et un grand problème pour les populations.

Les populations qui dĂ©plorent aujourd’hui la lenteur de la sociĂ©tĂ© panafricaine de construction, adjudicataire du marchĂ© qui devait rĂ©habiliter le collecteur destinĂ© Ă Ă©vacuer les eaux de pluie vers le fleuve Congo, ont dĂ©sormais les yeux tournĂ©s vers le gouvernement qui devrait prendre Ă bras le corps cette situation pour Ă©viter le pire.