Congo : un forum de l’Union européenne s’ouvre le 28 mai à Brazzaville

L’Union européenne (UE) organise le 28 mai prochain à Brazzaville un Forum sur les projets qu’elle finance au Congo sous le thème « diversification de l’économie », a annoncé jeudi soir l’ambassadeur résident de cette institution, Raul Mateus Paula.« C’est un rendez-vous qui permet au grand public de s’informer sur le riche éventail d’activités de la coopération U.E-Congo », a expliqué Raul Mateus Paula, s’exprimant lors de la célébration des 62 ans de l’UE.

Ainsi, ce forum « met aussi en lumière les métiers du développement et sert de source d’inspiration aux jeunes et cela d’autant qu’il présentera des informations récentes sur le programme +Erasmus plus+ pour les étudiant congolais », a poursuivi Raul Mateus Paula.

Par ailleurs, a ajouté l’ambassadeur résident de l’UE au Congo, l’édition 2019 présentera six projets financés par le Fonds européen de développement. Ils portent entre autres sur « le port autonome de Pointe-Noire et le port de Brazzaville, le projet +villes résilientes+ visant à améliorer l’attractivité et les conditions de vie dans les villes d’Owando au nord–Congo et de Nkayi au sud… ».

Raul Mateus Paula a invité les acteurs du secteur privé à prendre part à ce forum, soulignant que le thème de cette année offrira une tribune associant les médias et les représentants des différents projets que l’UE finance au Congo.