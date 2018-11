Congo : vers un réseau hydroélectrique de 25.000 mégawatts

La société chinoise Global Energy interconnection development and Cooperation Organization projette de créer au Congo à l’horizon 2050, un réseau hydroélectrique de plus de 25.000 mégawatts (MW), a annoncé Lui Zhenya.Le directeur de la société chinoise s’adressait samedi à la presse congolaise, au sortir d’une audience avec le chef de l’Etat, Denis Sassou N’guesso.

« Je suis venu, a-t-il dit, présenter la nouvelle collection de l’Afrique, notamment au Congo en matière d’électricité qui projette de créer un réseau hydroélectrique de plus de 25.000 mégawatts dans votre pays qui pourront servir pour le réseau domestique et source de revenus par la vente à l’étranger ».

« Ce projet qui sera qui aura deux pôles d’implantation, d’abord sur le fleuve –Congo à Brazzaville et dans le département du Kouilou, pourra aussi servir au traitement des minerais de fer et de potasse au Congo », a ajouté le directeur de Global Energy.

« D’après les analyses de la société chinoise Global Energy, ce projet hydroélectrique, a-t-il indiqué, est un projet à long terme puisqu’il va s’étendre jusqu’ en 2050 et apportera des revenus complémentaires au budget de l’Etat Congolais a raison de plus 5milliards de dollars et va employer plus de sept mille travailleurs ».