Congo : Vœux du nouvel an et budget 2018 en vedette dans la presse

Les vƓux du nouvel an du corps diplomatique et des forces vives au prĂ©sident Sassou N’Guesso et le budget de l’Etat 2018 examinĂ© par l’AssemblĂ©e nationale sont les sujets en vedette dans la presse congolaise de ce lundi.

« VƓux du corps diplomatique au chef de l’Etat », titre l’hebdomadaire’ ‘Le Patriote » qui Ă©crit qu’Ă cette occasion, la communautĂ© diplomatique Ă travers la doyenne du corps  diplomatique, la Centrafricaine ,Charlotte Fayanga (
) a saluĂ© les efforts de Sassou N’Guesso en vue de la pacification du Pool en encourageant la mise en Ɠuvre de l’accord de paix signĂ© entre le gouvernement et le pasteur Ntoumi,  le 23 dĂ©cembre dernier ».

‘’La patriote » mentionne Ă©galement la rĂ©plique du chef de l’Etat congolais qui profitĂ© de cette circonstance pour « rassurer l’opinion internationale, Ă propos du gouvernement qui s’emploie Ă rĂ©unir les conditions nĂ©cessaires, pour la mise en Ɠuvre des mesures de l’accord signĂ© Ă cet effet.

Selon le journal, il a rĂ©affirmĂ© sa dĂ©termination Ă mettre fin Ă cette situation qui n’a que trop durer».

Toujours dans le chapitre des vƓux au chef de l’Etat congolais, le quotidien ‘’Les DĂ©pĂȘches de Brazzaville » s’intĂ©resse aux vƓux des forces vives de la nation au chef de l’Etat oĂč le reprĂ©sentant de la sociĂ©tĂ© civile Germain CĂ©phas Ewangui souhaite « la restauration de l’autoritĂ© de l’Etat » en dĂ©clarant Ă cette occasion que  « les forces vives de la nations attendent l’ouverture du Conseil de la magistrature annoncĂ©e par le chef de l’Etat lors de son discours Ă la nation du 30 dĂ©cembre ».

Ce quotidien relaie aussi la mise en garde du prĂ©sident Sassou N’guesso Ă cette occasion sur l’usage des « rĂ©seaux sociaux » assimilĂ©s aujourd’hui « Ă un lieu de refuge du mensonge, dĂ©nonçant  ainsi un rĂ©el danger en matiĂšre de communication. »

Les quotidiens congolais tels  »Sel Piment »,  »Le Patriote »,  »Les dĂ©pĂȘches de Brazzaville »  parlent aussi de l’examen de la loi de finances 2018 en cours Ă l’AssemblĂ©e nationale.

Pour ‘’Les dĂ©pĂȘches de Brazzaville », « cette loi de finance arrĂȘtĂ©e  à la somme de 1602 ,619 milliards de F CFA, se fixe cinq objectifs dont entre autres  la rĂ©duction du dĂ©ficit primaire hors pĂ©trole, la discipline budgĂ©taire et la rationalisation de la dĂ©pense publique ,l’amĂ©lioration des performances des rĂ©gies financiĂšres , la maĂźtrise de la politique d’endettement, la gestion rigoureuse de celle-ci et le renforcement du systĂšme financier national. »

‘’Le Patriote » relaie l’appel du prĂ©sident de l’assemblĂ©e nationale, Isidore Mvouba afin que « soit examinĂ© minutieusement ce projet du budget 2018 afin d’Ă©viter le saupoudrage. »

Par contre ‘’Sel-Piment », souligne qu’en attendant l’approbation de la loi de finance 2018 : « les Congolais continuent Ă tirer le diable par la queue. »