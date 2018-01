Construction du stade d’Olembé : enfin les éléments préfabriqués!

le premier contingent des éléments préfabriqués, 6500 tonnes, est arrivé mardi, soit près de cinq mois après la date initialement annoncée.

Les 232 containers débarqués mercredi au Port autonome de Douala constituent le premier lot de tout le matériel préfabriqué attendu pour le montage du stade Paul Biya à Olembé. 50 000 tonnes au total. Ils étaient attendus en septembre dernier, selon une annonce faite par le précédent ambassadeur d’Italie au Cameroun, Samuela Isopi, lors d’une conférence de presse donnée le 18 juillet dernier, dans le but de dissiper les doutes quant à la faisabilité du projet avant la tenue de la Coupe d’Afrique des nations 2019 que le Cameroun compte organiser.

6 500 tonnes de matériels préfabriqués sont arrivés mardi, 02 janvier 2018, et leur débarquement ainsi que leur transport est en cours depuis mercredi. 60 camions sont mis à contribution chaque jour, et jusqu’à dimanche, pour cette tâche.

Selon le programme communiqué il y a plus de cinq mois par Samuela Isopi en présence du directeur de l’entreprise italienne Piccini, en charge des travaux, le montage des structures devraient déjà avoir été entamé. « La fondation sera achevée d’ici la fin de l’année et là on va faire le montage des structures, qui va commencer au mois d’octobre jusqu’en mars. Après on va procéder à la pose de la toiture et des clauding jusqu’au mois de juillet. Et de ce moment-là , on va faire les finitions et l’installation des éléments mécaniques qui vont durer jusqu’à la fin de l’année. Néanmoins les infrastructures prioritaires seront prêtes avant l’arrivée de la CAF [pour sa dernière mission d’inspection]  », avait-elle annoncé à Yaoundé.

Le stade omnisport d’Olembe sera dotĂ©, au terme des travaux, d’une capacitĂ© de 60 000 places, de deux stades d’entraĂ®nement, d’un lac artificiel, d’un gymnase, d’une piscine olympique, des terrains de tennis, de basketball et de volleyball, ainsi que d’un ensemble hĂ´telier et des espaces commerciaux, le tout pour un coĂ»t de 163 milliards de Francs CFA.