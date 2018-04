Convention du MRC : polÃ©mique autour des photos du prÃ©sident Paul Biya

L’incident s’est produit lors de l’ouverture de la convention Ă©lective dudit parti ce 13 avril au palais des congrès.

Le Mouvement pour la renaissance du Cameroun (MRC) a débuté hier vendredi, un rassemblement de trois jours relatif au renouvellement de ses organes dirigeants. Cette première journée a été émaillée de légères échauffourées entre certains cadres de ce parti et les responsables du palais des congrès.

A l’origine, deux photos du prĂ©sident de la RĂ©publique Paul Biya disposĂ©es de part et d’autres de l’estrade de la salle principale du palais des congrès, oĂą se dĂ©roulent les diffĂ©rentes articulations de cette convention Ă©lective. Lors du pavoisement de la salle, en effet, des responsables du MRC ont tentĂ© de retirer les portraits officiels du prĂ©sident Paul Biya qui dĂ©corent cette salle, avant de se heurter Ă l’opposition des responsables de l’Ă©tablissement.

« Nous avons louĂ© cette salle, nous la voulons sans les photos des gens qui ne sont pas parties prenantes de notre Ă©vĂ©nement. Ce n’est pas normal« , martèle Me Simb, vice-prĂ©sident dudit parti. Un argument battu en brèche par le directeur gĂ©nĂ©ral du palais des congrès venu lui-mĂŞme sur les lieux. « Nous ne sommes pas dans les considĂ©rations politiques. Le palais des congrès est un Ă©tablissement public. Ces photos sont celles du prĂ©sident de la RĂ©publique, chef de l’Etat, et non celles du prĂ©sident du Rdpc. Il faut faire la diffĂ©rence. Soit ces photos restent, soit ils libèrent le palais tout simplement« , affirme-t-on Ă la cellule de communication du palais.

Ces derniers auront finalement gain de cause, et le MRC tiendra la première journĂ©e de son congrès avec des photos de Paul Biya. Les travaux se dĂ©rouleront par ailleurs sans autres incidents majeur. Ces travaux consistaient en l’Ă©lection des membres du bureau du directoire national des femmes, et de celui du directoire national des jeunes. Ces Ă©lections seront respectivement remportĂ©es par Mme Awasou Mispa du Nord-Ouest, et par Nestor Menwosela du Nord.

Les militants du MRC éliront ce samedi 14 avril le président du directoire national, ainsi que leur candidat à la prochaine élection présidentielle.