Coopération : le Cameroun et la Côte-d’Ivoire veulent créer une Chambre de commerce commune

Le Président de la Ccima et S.E.M Mamoudou FADIL, Consul Honoraire de la République de Côte d’Ivoire à Douala se sont vus hier 20 juin 2022.

Pour renforcer les liens économiques et commerciaux entre la Côte-d’Ivoire et le Cameroun, Christophe Eken, président de la Chambre de Commerce du Cameroun et Mamoudou Fadil, Consul Honoraire de la République de Côte d’Ivoire ont échangé sur le projet de création d’une Chambre de Commerce Ivoiro-camerounaise.

Le projet sus énoncé sera une occasion de renforcer leur coopération à travers des actions concrètes profitables aux opérateurs économiques ivoiriens et camerounais.

« Rappelons que la Côte d’Ivoire et le Cameroun ont plusieurs similitudes notamment sur le plan économique car les deux pays sont des leaders dans leur sous-région respective. Il est donc judicieux que les deux pays renforcent leurs liens économiques et commerciaux » a souligné le Consul.

Christophe EKEN a apprécié l’intérêt du consul sur le sujet du rapprochement des économies à travers ce projet de chambre de commerce commune.

« Rapprochement qui sera bénéfique pour booster nos économies. Nous pouvons par exemple prendre le cas du Ghana et la Côte d’Ivoire qui couvrent pratiquement 70% de la production mondiale du cacao. Ce model peut aussi être adapté entre le Cameroun et la Côte d’Ivoire dans plusieurs secteurs, plus principalement le secteur agricole » a indiqué Christophe Eken.