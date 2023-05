Coopération économique : un centre professionnel des métiers du Cuir annoncé à Maroua

Le Ministre des PME, de l’économie sociale et de l’artisanat Achille BASILILEN III a conduit une délégation Camerounaise au premier Forum Maroc-Cameroun des Affaires sur le Bois et le Cuir qui se tient à Rabat, au Maroc, du 10 au 12 mai 2023.

Achille Basililen III a conduit une délégation Camerounaise au premier Forum Maroc-Cameroun des Affaires sur le Bois et le Cuir qui se tient à Rabat, au Maroc, du 10 au 12 mai 2023 en présence de Azzedine Jettou, président de la Fédération Marocaine des Industries du Cuir (FEDIC).

Organisé par l’Ambassade du Cameroun à Rabat en collaboration avec plusieurs entités gouvernementales et privées des deux pays. Placé sous le thème, « Le Développement des filières du bois et du cuir au service de la promotion économique et la redynamisation de la coopération entre le Cameroun et le Maroc », le premier Forum Maroc-Cameroun des Affaires sur le Bois et le Cuir, a pour centre d’intérêt la redynamisation et le renforcement des liens économiques et commerciaux entre le Maroc et le Cameroun.

Pendant les deux jours, les deux pays vont partager leurs expériences et meilleures pratiques dans les filières du bois et du cuir, avec l’objectif de développer conjointement ces secteurs et d’encourager les investissements et la coopération bilatérale.

Plusieurs sessions vont meubler ce forum, axées principalement sur le renforcement de la coopération entre les deux pays, le cadre incitatif à l’investissement privé au Cameroun, le potentiel du secteur du cuir marocain, la formation et le développement des échanges commerciaux entre les deux pays. Les panels vont également aborder des sujets tels que les opportunités d’investissement dans les filières bois et cuir au Cameroun, l’appui de la Banque Africaine de Développement au Maroc et l’amélioration des partenariats commerciaux entre les acteurs privés et publics marocains et camerounais en matière de commerce du bois.

Au cours de l’ouverture dudit forum, le Ministre des PMEESA a indiqué que c’est une nouvelle page pour ces deux filières au regard de la mobilisation de ses acteurs : « J’ai la conviction à travers la forte mobilisation des acteurs de l’interprofession et des PME dans ces 2 filières que le Cameroun et le Maroc vont écrire de nouvelles pages dans le développement de nos relations économiques et commerciales et que la physionomie de notre pays dans ces 2 filières va s’en trouver modifiée dans le sens de sa modernisation».

Parmi les projets annoncés, un Centre Professionnel des Métiers du Cuir sera construit à Maroua, au Cameroun, nécessitant un appui technique en équipements de transformation modernes et un renforcement des capacités des jeunes porteurs d’initiatives économiques qui y seront formés. Par ailleurs, l’Ambassadeur a souligné la nécessité de soutenir la communauté des artisans impliqués dans la pérennisation d’un savoir-faire traditionnel séculaire et de promouvoir une économie locale vitale pour les collectivités décentralisées.

Rappelons que le Maroc est un importateur traditionnel du bois camerounais, avec des importations d’essences diverses atteignant environ un milliard de FCFA en 2021.