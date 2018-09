Coopération : la Chine veut débloquer 1,7 milliard F CFA pour le plan humanitaire d’urgence

Un accord devrait être signé dans ce sens entre le président Xi Jinping et son homologue Paul Biya, en séjour en Chine depuis le 29 août dernier.

A trois jours de l’ouverture du sommet Chine-Cameroun, auquel prendra part le président camerounais Paul Biya, l’on annonce déjà des fruits de la coopération entre les deux pays. Selon la télévision publique camerounaise, le Président de la République populaire de Chine, Xi Jinping, devrait déclarer, ce jour, le soutien de son pays au plan d’assistance humanitaire d’urgence décidé par le Chef de l’Etat camerounais en faveur des populations des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, victimes des combats qui opposent les militants sécessionnistes aux éléments des forces de défense.

Le soutien de la Chine pourrait prendre la forme d’un don sans contrepartie et d’équipements divers d’une valeur de 3 millions de dollars US, soit près de 1,7 milliard de francs CFA. Il est également prévu la signature d’autres accords portant notamment sur la restructuration de la dette du Cameroun et la coopération judiciaire. De quoi renforcer la coopération avec la Chine, premier investisseur au Cameroun avec près de 3000 milliards de francs CFA investis au cours des deux dernières décennies.

Le plan d’urgence humanitaire aux populations du Nord-Ouest et du Sud-Ouest a été initié par le président Paul Biya en fin juin 2018. Cette stratégie étalée sur 18 mois avait été évaluée à 12,7 milliards de francs CFA. Selon les dernières estimations, l’appel à la solidarité nationale et à la contribution des partenaires du Cameroun a permis de récolter environ 5 milliards de francs CFA.