Coopération : le Cameroun endetté à hauteur de 3500 milliards FCFA auprès de la Chine

Entre 2007 et 2018, Yaoundé a sollicité près de 3300 milliards FCFA de la part du géant asiatique.

Le Cameroun croule-t-il sous la dette chinoise ? La question émeut au sein de l’opinion, où l’information (erronée) d’une annulation de 3000 milliards FCFA de dette due à la Chine par le Cameroun a relancé le débat sur la coopération entre les deux pays.

D’après des informations recueillies auprès des officiels Camerounais, les investissements directs de la Chine au Cameroun s’élèvent à environ 3500 milliards FCFA. Ces fonds ont été mis à disposition à travers des dons du gouvernement chinois, mais également à travers des prêts.

Ici, les prêts concessionnels – ceux mis à disposition par le gouvernement chinois à travers des organismes publics – s’élèvent à plus de 450 milliards FCFA. Le taux d’intérêt varie de 1,5 à 2% pour une durée de remboursement de 20 ans. Puis le guichet préférentiel de plus de 1700 milliards FCFA ; et en fin le guichet commercial qui comptabilise déjà plus de 1000 milliards FCFA.

Ainsi, entre 2007 et 2018, le Cameroun a mobilisé près de 3300 milliards FCFA de prêts chinois.