Coopération : le Cameroun et l’Allemagne signent deux accords de 33 milliards de F

Ces accords ont été signés à Yaoundé par, Dr Corinna FRICKE et Alamine Ousmane Mey le 27 octobre année courante.

Dr Corinna FRICKE et Alamine Ousmane Mey respectivement Ambassadrice de la République Fédérale Allemagne au Cameroun et Ministre de l’Economie, de la Planification et de l’Aménagement du Territoire ont signé deux accords hier.

Le premier, un accord de coopération technique d’un montant de 29,7 millions d’euros, servira de levier d’accompagnement technique de l’Allemagne dans les domaines des forêts, de l’environnement, du développement durable, de la décentralisation et de la bonne gouvernance, de l’emploi des jeunes et de la santé.

Le second, un accord de coopération financière d’un montant de 20 millions d’euros, est destiné à renforcer l’action gouvernementale dans les domaines de la santé de la reproduction, en contribuant à la réduction de la mortalité maternelle et à la gestion durable des ressources naturelles.

« C’est le résultat des négociations intergouvernementales de 2021. Nous comptons aux mois de novembre et de décembre prochains parachever ces négociations avec à la clé une journée germano-camerounaise », a déclaré le MINEPAT.

Selon le Minepat, cette importante activité, prévue le 07 décembre 2022 sera une véritable opportunité de célébrer une coopération riche et fructueuse au regard des performances et des réalisations enregistrées. Bien plus, elle servira de cadre approprié pour traduire à nouveau l’engagement de la coopération bilatérale allemande en faveur du Cameroun.

Pour l’Ambassadeur d’Allemagne au Cameroun, Corinna FRICKE, « il s’agit en réalité des dons accordés par la République Fédérale d’Allemagne au Cameroun pour accompagner la mise en œuvre de la Stratégie Nationale de Développement 2020-2030 ». Ces nouveaux accords viennent ainsi porter le volume du portefeuille de coopération entre l’Allemagne et le Cameroun à 378,8 millions d’euros soit environ 248 milliards de FCFA.