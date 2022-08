Coopération : les Etats-Unis s’intéressent au Made in Cameroon

Christopher John Lamora, Ambassadeur des Etats-Unis au Cameroun et Achille Bassilekin III, ministre des PME se sont vus le 27 juillet à cet effet.

L’ambassadeur des Etats-Unis au Cameroun et le ministre des Petites et moyennes entreprises ont échangé sur le renforcement des capacités des PME camerounaises et la possibilité d’institutionnaliser une journée Cameroun- Etats-Unis de la PME.

Cette audience s’inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale entre les deux pays, dans le secteur des compétences du Minpmeesa et la réalisation des priorités du gouvernement dans le cadre de la SND-30.

Les deux personnalités ont échangé sur le renforcement des capacités des PME camerounaises afin de mettre à niveau les produits locaux pouvant répondre aux normes américaines.

« Nous allons mettre des PME du Cameroun en contact avec leurs homologues aux Etats-Unis », a déclaré l’ambassadeur Christopher John Lamora, qui estime que les relations entre les PME des deux pays peuvent aider à l’amélioration et la croissance du secteur économique.

« L’autre point sur lequel nous sommes tombés d’accord avec l’ambassadeur, c’est la possibilité d’institutionnaliser une journée Cameroun- Etats-Unis de la PME », a souligné le ministre Camerounais des PME.

Il sera question dans le cadre de cette journée, de promouvoir les produits made in Cameroon et d’entretenir ce dialogue entre les deux pays afin que les préoccupations de la PME industrielle en particulier, et de la PME camerounaise en général, soit à même de répondre aux exigences du marché américain et d’avoir des opportunités d’exportation sur le marché américain.

Les PME occupent une place cruciale dans cet écosystème où le tissu économique est composé à 99,8% de PME dont 84,2% dans le tertiaire, 15,63% dans le secondaire et 0,17% dans le primaire, pour un total de 324 250 PME.