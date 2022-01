Le nouvel accord entre l’Organisation des Etats d’Afrique Caraïbes et pacifique (Oeacp) et l’Union Européenne connaît une nouvelle évolution. Le partenariat a été signé le 15 avril 2021 et s’est vu amendé au cours de la 113ème session du conseil des ministres de l’Oeacp qui s’est tenue en visioconférence du 30 novembre au 2 décembre dernier.

Selon le document final qui a été publié à cet effet, le conseil des ministres de l’Oeacp s’est félicité de la prorogation des mesures transitoires permettant la prolongation de l’Accord de Cotonou du 30 novembre 2021 au 30 juin 2022. Le conseil a ainsi approuvé « les amendements qui prévoient l’inclusion des Etats membres de l’union européenne dans la partie UE, et les corrections techniques, concernant la référence aux déclarations de l’article 6(1) ». Ainsi, douze décisions et trois résolutions ont été prises.

Parmi ces résolutions, on note entre autres les questions liées aux produits de base et aux chaines de valeur, des questions commerciales ainsi que la résolution sur la liste de l’Ue à propos des juridictions fiscales non coopératives et celles des pays tiers à haut risque dont, les dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement de terrorisme présentent des carences.

Le conseil a en outre donné mandat au comité des ambassadeurs pour, « approuver les corrections techniques apportées aux dispositions du nouvel accord portant sur, le règlement intérieur des institutions conjointes dans les articles 88 (7), 89 (3) etc. ». Et finaliser avec, les partenaires de l’Ue la planification de la signature du nouvel accord. Le projet du budget du secrétariat de l’Oeacp pour l’exercice 2022 a également été approuvé.

Le dit budget a été arrêté à 9 230 313 euros pour l’apport des membres ensuite 688 182 euros, au titre des recouvrements des arriérés des contributions et enfin 172908 euros en guise des impôts internes sur les émoluments des personnels. Il y’a aussi, la contribution de l’UE qui s’élève à 4439691 euros.

Au cours de la même réunion, qu’a pris part le ministre camerounais de l’économie, de la planification et de l’aménagement du territoire (Minepat), Alamine Ousmane Mey, par Visio conférence, les participants se sont penchés sur un certain nombre de sujets d’intérêts communs. Notamment, des sujets d’ordre politiques et stratégiques, institutionnels et de développement.

C’est le cas entre autres du processus post-Cotonou, le plan stratégique de l’Oeacp 2022-2025, la création d’une fondation culturelle de l’organisation et la mise en œuvre du programme cadre pour les chaînes de valeurs agricoles qui démarrera cette année.

Il faut rappeler que, C’est en avril 2020 que, le groupe des États ACP est devenu l’Organisation des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (Oeacp), une organisation internationale qui compte 79 membres. Donc le Secrétaire général est S.E M. Tete Antonio, ministre des relations extérieures de la république d’Angola.