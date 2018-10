Coopération multilatérale et économie en bonne place dans la presse congolaise

Les journaux congolais de ce mercredi traitent de la réorientation des investissements de la Banque Mondiale au Congo et du forum économique et social qui doit stimuler le développement du département du Pool (sud).«Coopération : la Banque Mondiale réoriente ses investissements dans l’éducation », titrent Les Dépêches de Brazzaville. Le quotidien national informe qu’ « à l’issue d’une audience avec Anatole Collinet Mackosso, ministre congolais de l’Enseignement primaire, secondaire et de l’alphabétisation, Jean Christophe Carret, directeur des opérations de la Banque Mondiale pour les deux Congo et la Centrafrique, a pris l’engagement d’investir dans l’éducation ».

A en croire M. Carret dont les propos sont relayés par Les Dépêches de Brazzaville, « jusqu’à présent, on continue à penser que ce qui fait le développement d’un pays, ce sont les investissements dans les routes, les ports, les usines énergétiques mais maintenant on se rend compte que ce qui fait qu’un pays décolle, excelle, c’est l’investissement dans les gens ».

Pour sa part, le journal La semaine africaine indique que Raul Mateus Paula, le nouvel ambassadeur de l’Union Européenne au Congo, qui a rencontré Ingrid Olga Ghislaine Ebouka Babackas, ministre congolaise du Plan, de la Statistique et de l’intégration régionale, a déclaré à l’issue de leur rencontre que « les priorités de la coopération entre le Congo et son institution seront définies en 2021 ».

Par ailleurs, La semaine africaine souligne que « la Société de cardiologie du Congo (SOCARDO) a lancé ses activités le 28 septembre dernier pour une meilleure prise en charge des malades hypertendus dans le pays ». Dans les colonnes de ce journal, Pr Suzy Gisèle Kimbally Kaky, la présidente de SOCARDO, cette démarche se justifie par le fait que « l’hypertension artérielle est un véritable problème de santé au Congo ».

De son côté, Le journal Les dépêches de Brazzaville s’intéresse à la tenue, dans le département du Pool (sud), d’un forum économique et social, en précisant que « l’objectif est de stimuler la sécurité alimentaire, la santé, l’éducation, la protection de toutes les couches de la population et le développement ».