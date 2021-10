Cop26 sur le climat : le Cameroun présent à Glasgow en Écosse

Trois ministres accompagnés d’experts ont fait le déplacement pour cette rencontre qui démarre ce 31 octobre 2021. Cette 26e conférence vise à inciter les États à mettre en oeuvre les résolutions de 2015 sur le changement climatique.

Le Cameroun est présent à la 26ème Conférence des Nations-Unies (président en photo) sur les changements climatiques (COP26), qui s’ouvre ce dimanche 31 octobre 2021 à Glasgow en Écosse.r le climat.

Le ministre camerounais des Relations Extérieures, Lejeune Mbella Mbella, en compagnie des ministres, Hele Pierre, de l’environnement, de la protection de la nature et du développement durable, et Jules Doret Ndongo, des Forêts et de la faune, sont à la tête d’une délégation constituée d’experts.

L’on apprend qu’à l’occasion de cette rencontre internationale de haut niveau, le Cameroun fera valoir ses spécificités et ses priorités sur les questions en négociations, pour une plus grande justice climatique. En rappelant qu’il porte sur son territoire un pan important du massif forestier du bassin du Congo reconnu par tous comme le second puits carbone de la planète.

Près de 200 pays attendus en Écosse pour répondre à l’urgence climatique. Maintien du réchauffement à + 1,5°C, réduction des émissions de gaz à effet de serre, sortie des énergies fossiles. La Cop 26 va s’achever le 12 novembre.