Corée du Nord: la diplomatie du groupe de Vancouver au mauvais moment

Au moment où la Corée du Nord a amorcé une détente en engageant des discussions avec son voisin du Sud, les Etats-Unis et leurs alliés cherchaient mardi à Vancouver à durcir les sanctions contre Pyongyang, une réunion sans « légitimité » a vertement critiqué la Chine.

La rencontre des ministres des Affaires Ă©trangères d’une vingtaine de pays du Commandement des Nations unies en CorĂ©e co-prĂ©sidĂ©e par le secrĂ©taire d’Etat amĂ©ricain Rex Tillerson et son homologue canadienne Chrystia Freeland, « n’a ni lĂ©gitimitĂ© ni reprĂ©sentativité », a lancĂ© mardi Lu Kang, porte-parole de la diplomatie chinoise.

Des discussions Ă Vancouver sur de nouvelles sanctions contre la CorĂ©e du Nord tombent au plus mauvais moment, selon les deux grands absents, la Russie et la Chine, membres permanents du Conseil de sĂ©curitĂ© de l’ONU et des « pourparlers Ă Six » (avec Ă©galement les deux CorĂ©es, les Etats-Unis et le Japon).

Le chef de la diplomatie russe SergueĂŻ Lavrov avait critiquĂ© lundi « les AmĂ©ricains et leurs alliĂ©s » qui veulent « imposer leurs vues en se basant exclusivement sur le diktat et l’ultimatum » et sans « reconnaĂ®tre la rĂ©alitĂ© d’un monde multipolaire ».

Au téléphone mardi, le président chinois Xi Jinping a rappelé à son homologue américain Donald Trump que la situation sur la péninsule connaissait actuellement « des évolutions positives », en référence aux discussions amorcées il y a une semaine entre Séoul et Pyongyang.

« Toutes les parties doivent unir leurs efforts afin de faire perdurer l’actuelle dĂ©tente, qui n’a pas Ă©tĂ© obtenue facilement, et crĂ©er les conditions nĂ©cessaires Ă la reprise des pourparlers de paix », a dĂ©clarĂ© Xi Jinping, citĂ© par l’agence Chine nouvelle.

A l’issue la semaine dernière du premier dialogue officiel intercorĂ©en en plus de deux ans, il a Ă©tĂ© dĂ©cidĂ© l’envoi aux jeux d’hiver de Pyeongchang (9-25 fĂ©vrier) d’une dĂ©lĂ©gation d’athlètes nord-corĂ©ens mais aussi Ă©ventuellement d’artistes.

Cette dĂ©tente Ă l’approche du grand rassemblement olympique est en contraste avec la fermetĂ© dont font preuve les Etats-Unis qui proposent, selon Brian Hook, un directeur du dĂ©partement d’Etat, « une interdiction maritime » dans la mer du Japon afin de couper les approvisionnements de la CorĂ©e du Nord.

Si les ministres du groupe de Vancouver affichent leur « accord unanime pour une telle mesure (…) cela conduirait Ă augmenter les tensions dans la rĂ©gion », a estimĂ© Elliott Tepper de l’universitĂ© Carleton d’Ottawa.

Une position que la Chine et la Russie interprĂ©teraient comme « un affront Ă leur souveraineté » et qui affaiblirait le consensus international sur les sanctions en place contre la CorĂ©e et dĂ©cidĂ©es aux Nations-unies, a-t-il confiĂ© Ă l’AFP.

– Joute verbale –

La réunion de Vancouver semble donc vouée à resserrer les rangs derrière les Etats-Unis sans autres résultats concrets.

Les propos du ministre britannique des Affaires Ă©trangères Boris Johnson sonnent comme un aveu d’impuissance des diplomates prĂ©sents Ă Vancouver.

Totalement d’accord avec Rex Tillerson cherchant à « bâtir un consensus international » face au rĂ©gime de Pyongyang, Boris Johnson a convenu, dans un entretien au Guardian « qu’Ă la fin, les personnes qui peuvent rĂ©ellement rĂ©gler le problème (nord-corĂ©en) sont les Chinois ».

A distance, en dĂ©pit de la dĂ©tente affichĂ©e, la CorĂ©e du Nord a poursuivi mardi sa joute verbale avec Donald Trump qui s’Ă©tait vantĂ© d’avoir un bouton nuclĂ©aire « beaucoup plus gros » que celui de Kim Jong-Un.

Par le biais du journal du parti unique, Rodong Sinmun, le rĂ©gime de Kim Jong-Un a qualifiĂ© ces propos de « spasme d’un dĂ©ment » effrayĂ© par la puissance de la CorĂ©e du Nord et de « l’aboiement d’un chien enragé ».

Après la multiplication l’an dernier des tirs de missiles balistiques par la CorĂ©e du Nord, la tension est palpable dans la rĂ©gion. Quatre jours après la fausse alerte diffusĂ©e Ă HawaĂŻ, c’est la chaĂ®ne publique de tĂ©lĂ©vision japonaise NHK qui a mardi par erreur publiĂ© sur son site internet une alerte annonçant que Pyongyang venait de lancer un missile et recommandait Ă la population de se mettre Ă l’abri.