Corée du Nord: la diplomatie ferroviaire des Kim

Un train vert olive barré d’un liseré jaune franchissant lundi soir la frontière entre la Corée du Nord et la Chine et roulant vers Pékin fut le premier indice de la visite du leader Kim Jong Un.

La locomotive et les wagons sont en effet semblables au train que M. Kim avait emprunté en mars 2018 pour se rendre à Pékin pour ce qui était sa première visite officielle à l’étranger. Peut-être s’agit-il des mêmes.

A l’époque, l’agence officielle KCNA avait attendu le retour du dirigeant nord-coréen pour annoncer son voyage en Chine. Cette fois, l’agence a averti qu’il voyageait à bord de son « train privé ».

Le père et prédécesseur de M. Kim, Kim Jong Il, auquel on prêtait une phobie de l’avion, s’en tint au rail pour l’ensemble des voyages officiels qu’il réalisa en 17 ans (1994-2001) à la tête du régime nord-coréen. C’est à bord de trains qu’il se rendit sept fois en Chine et trois fois en Russie.

L’histoire officielle nord-coréenne affirme même que Kim Jong Il se trouvait à bord d’un train pour une visite sur le terrain quand il a succombé à une crise cardiaque.

La famille des Kim aurait vraisemblablement plusieurs trains presque identiques fabriqués dans une usine de Pyongyang.

Ils comptent généralement deux locomotives et entre 17 et 21 voitures. Ils ne roulent pas à plus de 60 km/h et transporteraient des véhicules blindés et de petits hélicoptères, en cas d’urgence.

Le wagon utilisé par Kim Jong Il -doté d’un bureau avec un ordinateur Macintosh- et par son père et prédécesseur -le fondateur du régime Kim Il Sung- est aujourd’hui exposé au palais Kumsusan où reposent leurs dépouilles.

Kim Jong Un ne présente pour sa part aucun signe de phobie des airs.

Il s’est ainsi rendu en avion en mai à Dalian et en juin à Pékin pour sa deuxième et sa troisième rencontre avec le président chinois Xi Jinping, puis en juin à Singapour pour le sommet historique avec le président américain Donald Trump.