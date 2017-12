CorÃ©e du Nord: PÃ©kin accusÃ© de livrer du pÃ©trole malgrÃ© les sanctions

La Chine s’est dĂ©fendue vendredi de livrer clandestinement du pĂ©trole Ă la CorĂ©e du Nord, après des accusations en ce sens de Donald Trump et l’arraisonnement par la CorĂ©e du Sud d’un navire hongkongais qui aurait transbordĂ© des hydrocarbures sur un bâtiment de Pyongyang.

« Pris la MAIN DANS LE SAC », a lancĂ© le prĂ©sident amĂ©ricain jeudi sur Twitter, se disant « très déçu de voir la Chine permettre au pĂ©trole d’entrer en CorĂ©e du Nord » en violation des sanctions adoptĂ©es par l’ONU pour forcer Pyongyang Ă renoncer Ă son programme nuclĂ©aire.

« Il n’y aura jamais de solution amicale » avec la CorĂ©e du Nord « si cela se poursuit », a menacĂ© le prĂ©sident amĂ©ricain, qui a dĂ©jĂ Ă©voquĂ© une action militaire contre ce pays.

Un responsable du dĂ©partement d’Etat amĂ©ricain a prĂ©cisĂ© que « certains navires », dont des bateaux chinois, « se livraient Ă des activitĂ©s prohibĂ©es par l’ONU, y compris des transbordements de produits pĂ©troliers raffinĂ©s entre deux vaisseaux et le transport de charbon provenant de la CorĂ©e du Nord ».

Une accusation catĂ©goriquement rejetĂ©e par PĂ©kin, qui a qualifiĂ© ces informations d' »inexactes » et s’en est pris en termes Ă peine voilĂ©s au tweet de Donald Trump. « Faire du battage sans raison via les mĂ©dias ne contribue pas au renforcement de la confiance mutuelle et de la coopĂ©ration », a dĂ©clarĂ© la porte-parole du ministère chinois des Affaires Ă©trangères, Hua Chunying.

Mais les accusations du président Trump semblent corroborées par la Corée du Sud, qui a annoncé samedi avoir saisi le 24 novembre un navire hongkongais qui avait transféré des produits pétroliers sur un bateau nord-coréen en violation des sanctions.

Dans un premier temps, un responsable sud-corĂ©en avait dĂ©clarĂ© vendredi que le navire hongkongais n’avait Ă©tĂ© que brièvement arraisonnĂ©.

Le Lighthouse Winmore, affrĂ©tĂ© par une compagnie taĂŻwanaise, a Ă©tĂ© confisquĂ© le 24 novembre par les douanes sud-corĂ©ennes dans le port de Yeosu Ă la suite d’une inspection. « Depuis cette date, des inspecteurs viennent Ă bord et interrogent l’Ă©quipage », a dĂ©clarĂ© samedi Ă l’AFP un responsable des douanes sud-corĂ©ennes.

Le Lighthouse Winmore a un équipage de 25 hommes dont 23 sont chinois et deux birmans, a indiqué un autre responsable sud-coréen.

Les dĂ©clarations sud-corĂ©ennes sont intervenues au lendemain d’un nouveau durcissement par l’ONU des sanctions contre le rĂ©gime de Kim Jong-Un. Le Conseil de sĂ©curitĂ© a banni des ports du monde entier quatre navires soupçonnĂ©s de transporter ou d’avoir transportĂ© des marchandises interdites, a appris l’AFP de sources diplomatiques.

– ‘RĂ©seaux illĂ©gaux’ –

Les responsables sud-corĂ©ens accusent le Lighthouse Winmore d’avoir transbordĂ© le 19 octobre des produits pĂ©troliers sur le navire nord-corĂ©en Sam Jong 2 dans les eaux internationales.

« C’est un cas typique de la façon dont la CorĂ©e du Nord contourne sournoisement les sanctions du Conseil de sĂ©curitĂ© de l’ONU en utilisant ses rĂ©seaux illĂ©gaux », a dĂ©clarĂ© aux journalistes un responsable du ministère sud-corĂ©en des Affaires Ă©trangères.

La porte-parole de PĂ©kin a contestĂ© ces informations en affirmant que le bateau en question n’avait pas mouillĂ© dans des ports chinois depuis aoĂ»t.

Le Conseil de sécurité a multiplié ces dernières années les trains de sanctions pour contraindre Pyongyang à renoncer à ses programmes nucléaire et balistique.

Et en bannissant jeudi trois navires nord-corĂ©ens et un de Palau, selon une liste finale adoptĂ©e par l’ONU, l’exĂ©cutif onusien a en fait doublĂ© le nombre de bateaux interdits de ports.

Quatre autres navires, battant pavillon des Comores, de Saint Kitts et Nevis, du Cambodge et de la CorĂ©e du Nord, avaient dĂ©jĂ Ă©tĂ© interdits de ports en octobre, une première dans l’histoire des Nations unies.

Une liste de dix navires avait Ă©tĂ© proposĂ©e Ă l’interdiction par les Etats-Unis, mais « seulement quatre navires ont Ă©tĂ© acceptĂ©s » par l’ONU, mĂŞme si « la procĂ©dure reste ouverte » pour les autres bateaux, a indiquĂ© Ă l’AFP un diplomate sous couvert d’anonymat.

Plusieurs sources diplomatiques ont indiquĂ© que la Chine s’Ă©tait opposĂ©e Ă l’inscription sur la liste noire des six autres navires proposĂ©s par les Etats-Unis.

En 2017, le Conseil de sĂ©curitĂ© a imposĂ© Ă l’unanimitĂ© trois sĂ©ries de sanctions Ă©conomiques Ă la CorĂ©e du Nord, toutes plus fortes les unes que les autres: le 5 aoĂ»t (fer, charbon, pĂŞche…), le 11 septembre (textile, limitation de livraisons de pĂ©trole) et le 22 dĂ©cembre (produits pĂ©troliers raffinĂ©s notamment).

