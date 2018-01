Corée du Nord: regain d’activité sur un site d’essais nucléaires

Pyongyang a intensifiĂ© ses travaux de terrassement dans un tunnel de son principal site d’essais nuclĂ©aires, affirme vendredi un site internet spĂ©cialisĂ©, alors que la situation s’est nettement apaisĂ©e sur la pĂ©ninsule depuis le dĂ©but de l’annĂ©e.

Le site très respectĂ© « 38 North » appuie ses dires sur l’interprĂ©tation d’images satellite qui montrent une activitĂ© plus importante sur le site de Punggye-ri, oĂą l’on voit notamment des chariots miniers, des ouvriers ou encore des amoncellements de plus en plus grands de dĂ©chets d’excavation.

« Ces activitĂ©s tĂ©moignent des efforts continus de la CorĂ©e du Nord pour entretenir les capacitĂ©s du site de Punggye-ri en vue d’Ă©ventuels essais nuclĂ©aires futurs », indique le site internet.

La Corée du Nord a réalisé six essais nucléaires, donc cinq sous le Mont Mantap, à partir du Tunnel Nord du site de Punggye-ri, dans le nord-est du pays.

Après une série de secousses sismiques repérées sur le site, « 38 North » avait indiqué en octobre que le site de Punggye-ri pourrait être affecté par le « syndrome de la montagne fatiguée » à la suite du dernier essai.

Le « syndrome de la montagne fatiguée » décrit un site dont la structure géologique a été fragilisée par des explosions nucléaires souterraines répétées.

« 38 North » jugeait cependant peu probable que le site de Punggye-ri soit abandonnĂ©, en pointant l’existance d’autres tunnels.

Après observation des dernières photos satellites, « 38 North » indique que le Tunnel Nord semble « en sommeil », avec de l’eau s’Ă©coulant de son entrĂ©e. Mais il observe que « les excavations se sont accĂ©lĂ©rĂ©es au Portail Ouest ».

Ailleurs sur le site, « 38 North » fait Ă©tat d’activitĂ©s inhabituelles avec notamment 100 Ă 120 ouvriers alignĂ©s dans une cour, pour une raison inconnue.

Ces clichĂ©s datent de dĂ©cembre, soit peu avant que le dirigeant nord-corĂ©en Kim Jong-Un ne fasse, Ă l’occasion de son adresse annuelle du Nouvel An, un rare geste d’ouverture en direction du Sud.

Ce changement d’attitude, après deux annĂ©es de tensions sur la pĂ©ninsule en raison des programmes nuclĂ©aire et balistique du Nord, a permis la tenue mardi des premières discussions intercorĂ©ennes en plus de deux ans.

La CorĂ©e du Nord a acceptĂ© Ă cette occasion d’envoyer en fĂ©vrier une dĂ©lĂ©gation aux jeux Olympiques d’hiver qui auront lieu Ă Pyeongchang, en CorĂ©e du Sud.

Trois des six essais nucléaires nord-coréens ont été réalisés depuis le début 2016. Le dernier en date, le plus puissant, date de septembre.