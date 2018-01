Corée du Nord: réunion diplomatique des Etats-Unis et de leurs alliés

Les Etats-Unis et leurs alliés se réunissent mardi à Vancouver sur la crise du nucléaire nord-coréen au moment où les discussions en cours entre Séoul et Pyongyang font légèrement retomber la tension.

Cette rencontre, co-organisĂ©e par la ministre canadienne des Affaires Ă©trangères Chrystia Freeland et le secrĂ©taire d’Etat amĂ©ricain Rex Tillerson, a Ă©tĂ© prĂ©cĂ©dĂ©e lundi soir par un dĂ®ner dans la mĂ©tropole canadienne de la cĂ´te pacifique, rassemblant la diplomatie mais aussi des responsables militaires d’une vingtaine de pays du Commandement des Nations unies en CorĂ©e, mais sans la Russie ni la Chine très critiques de ce rassemblement.

Le chef de la diplomatie russe SergueĂŻ Lavrov a d’ailleurs vertement critiquĂ© lundi « les AmĂ©ricains et leurs alliĂ©s » qui veulent « imposer leurs vues en se basant exclusivement sur le diktat et l’ultimatum » et sans « reconnaĂ®tre la rĂ©alitĂ© d’un monde multipolaire ».

MalgrĂ© la multiplication des tirs de missiles balistiques l’an dernier, le rĂ©gime nord-corĂ©en de Kim Jong-Un a dĂ©cidĂ© la semaine dernière, lors du premier dialogue officiel intercorĂ©en en plus de deux ans, d’envoyer aux jeux d’Hiver de Pyeongchang (9-25 fĂ©vrier) une dĂ©lĂ©gation d’athlètes et Ă©ventuellement des artistes.

Cette dĂ©tente Ă l’approche du grand rassemblement olympique apparaĂ®t comme un contraste avec la fermetĂ© dont font preuve les Etats-Unis dans leur volontĂ© de s’assurer du bon fonctionnement des sanctions et leur possible durcissement.

La prĂ©sidence amĂ©ricaine a rappelĂ© Ă la veille du week-end l’importance de mettre « le maximum de pression » sur Pyongyang pour qu’il renonce Ă son programme nuclĂ©aire et, mardi, Rex Tillerson devrait proposer un embargo naval aux participants du groupe de Vancouver –dont la France, le Royaume-Uni, le Japon et la CorĂ©e du Sud.

– Envisager un plan d’action –

« Nous allons discuter interdiction maritime » dans la mer du Japon, avait assurĂ© Brian Hook, un directeur du dĂ©partement d’Etat.

Après une Ă©valuation de la situation, les ministres des Affaires Ă©trangères devaient aborder les sanctions contre le rĂ©gime de Pyongyang et envisager un plan d’action, selon le programme affichĂ© des participants Ă cette rĂ©union.

L’absence de la Russie et de la Chine n’est pas le signe d’un front lĂ©zardĂ© de la communautĂ© internationale, selon le Premier ministre canadien Justin Trudeau, qui assure que Russes et Chinois « joueront un rĂ´le important » Ă terme pour promouvoir « la paix dans la pĂ©ninsule corĂ©enne ».

Avant son arrivée à Vancouver, le ministre britannique des Affaires étrangères Boris Johnson a jugé que si les sanctions contre la Corée du Nord portent déjà leurs fruits, « la communauté internationale doit être unie dans son approche » afin de « maintenir la pression diplomatique sur le régime de Kim Jong-Un ».

Le Premier ministre japonais Shinzo Abe a lui demandĂ© lundi de « porter au maximum la pression sur la CorĂ©e du Nord » et ne pas « accepter l’armement nuclĂ©aire », quand le pape François a jugĂ© que le monde Ă©tait « à la limite » du risque de guerre nuclĂ©aire et qu’un simple accident serait suffisant « pour tout prĂ©cipiter ».

Le prĂ©sident sud-corĂ©en Moon Jae-In, Ă©lu en mai en prĂ´nant le dialogue avec le Nord, est prĂŞt « n’importe quand » Ă un sommet avec son voisin, pourvu que ce soit « dans les bonnes conditions », une ouverture refermĂ©e par Pyongyang dimanche qui a jugĂ© M. Moon « ignorant et dĂ©raisonnable » d’Ă©voquer des prĂ©conditions.

Chrystia Freeland a rencontrĂ© lundi soir son homologue sud-corĂ©enne Kang Kyung-wha puis le ministre japonais des Affaires Ă©trangères Taro Kono, deux responsables que Rex Tillerson a prĂ©vu de rencontrer Ă l’issue de la rĂ©union mardi.

Mercredi, une nouvelle séance de discussions entre les délégués nord et sud-coréens est prévue.