Corée du Nord: Washington tente de maintenir la pression malgré la détente

Les Etats-Unis ont tenté mardi à Vancouver de maintenir une pression « maximale » contre les ambitions nucléaires nord-coréennes, en appelant avec leurs alliés à un renforcement des contrôles maritimes, malgré la récente amorce de détente entre la Corée du Nord et son voisin du Sud.

Cette rĂ©union d’une vingtaine de pays proches de Washington, coprĂ©sidĂ©e par le secrĂ©taire d’Etat amĂ©ricain Rex Tillerson et son homologue canadienne Chrystia Freeland, a Ă©tĂ© vertement critiquĂ©e par la Chine et la Russie, qui n’Ă©taient pas prĂ©sentes dans la ville de l’ouest du Canada.

PrĂ©vue de longue date, avant la dĂ©cision surprise de Pyongyang de participer au jeux Olympiques d’hiver le mois prochain en CorĂ©e du Sud, elle n’a pas donnĂ© lieu Ă de grandes annonces mais a surtout servi Ă remobiliser le front des alliĂ©s des AmĂ©ricains.

Ces pays, parmi lesquels le Japon et la CorĂ©e du Sud dont la diffĂ©rence de ton a Ă©tĂ© remarquĂ©e, ont appuyĂ© « un renforcement de l’interdiction maritime afin de dĂ©jouer les transferts de navire Ă navire », une tactique reprochĂ©e aux Nord-CorĂ©ens pour Ă©chapper aux contrĂ´les et s’approvisionner en denrĂ©es soumises Ă un embargo, a dĂ©clarĂ© Rex Tillerson Ă l’issue de la rĂ©union. Il a toutefois assurĂ© ne pas vouloir « interfĂ©rer avec les activitĂ©s maritimes lĂ©gitimes ».

Mais aucune mesure concrète nouvelle n’a Ă©tĂ© dĂ©voilĂ©e.

« Nous n’accepterons pas que la CorĂ©e du Nord soit une menace nuclĂ©aire contre le monde », a martelĂ© Chrystia Freeland. « Nous partageons tous la mĂŞme politique et le mĂŞme objectif: la dĂ©nuclĂ©arisation totale, vĂ©rifiable et irrĂ©versible de la pĂ©ninsule corĂ©enne », a renchĂ©ri le chef de la diplomatie amĂ©ricaine, promettant « de nouvelles consĂ©quences pour le rĂ©gime » de Kim Jong-Un « à chaque nouvelle agression ».

– ‘Gagner du temps’ –

Il a aussi demandĂ© Ă Moscou et PĂ©kin la mise en oeuvre rigoureuse des sanctions adoptĂ©es par l’ONU.

Pour autant, « notre unitĂ© et notre cause commune avec d’autres dans la rĂ©gion, notamment la Chine et la Russie, resteront intactes malgrĂ© les tentatives frĂ©quentes de la CorĂ©e du Nord de nous diviser », a assurĂ© Rex Tillerson.

Avant mĂŞme de dĂ©buter, la rĂ©union de Vancouver avait suscitĂ© la colère de ces deux pays, membres permanents du Conseil de sĂ©curitĂ© de l’ONU et favorables Ă une reprise rapide du dialogue.

Elle « n’a ni lĂ©gitimitĂ© ni reprĂ©sentativité », a lancĂ© Lu Kang, porte-parole de la diplomatie chinoise, tandis que le ministre russe des Affaires Ă©trangères SergueĂŻ Lavrov critiquait « les AmĂ©ricains et leurs alliĂ©s » qui veulent « imposer leurs vues en se basant exclusivement sur le diktat et l’ultimatum ».

L’apaisement nĂ© de la toute rĂ©cente reprise, après deux annĂ©es de gel, du dialogue entre SĂ©oul et Pyongyang avant les JO de Pyeongchang (9-25 fĂ©vrier), donne lieu Ă des interprĂ©tations parfois divergentes.

Au tĂ©lĂ©phone, le prĂ©sident chinois Xi Jinping a rappelĂ© Ă son homologue amĂ©ricain Donald Trump que la situation sur la pĂ©ninsule connaissait « des Ă©volutions positives » et a appelĂ© à « faire perdurer l’actuelle dĂ©tente » pour « crĂ©er les conditions nĂ©cessaires Ă la reprise des pourparlers de paix », selon l’agence Chine nouvelle.

Les deux hommes ont exprimĂ© « l’espoir » que ce dialogue corĂ©en « puisse encourager un changement dans l’attitude destructrice de la CorĂ©e du Nord », a ajoutĂ© la Maison Blanche.

Rex Tillerson s’est ainsi redit prĂŞt Ă dialoguer avec le rĂ©gime de Pyongyang, qui doit toutefois au prĂ©alable « dĂ©montrer qu’il est prĂŞt Ă parler ».

La cheffe de la diplomatie canadienne a reconnu que la dĂ©tente intercorĂ©enne Ă©tait « un signal encourageant » et son homologue sud-corĂ©enne Kang Kyung-wha s’est voulue optimiste, estimant que « les deux instruments » –« sanctions sĂ©vères » et main tendue– allaient de pair. Elle a estimĂ© que cette stratĂ©gie avait « commencĂ© Ă porter des fruits ».

Appuyant les appels américains pour plus de pression, le ministre japonais des Affaires étrangères Taro Kono a toutefois mis en garde contre toute tentation de baisser la garde. Sans citer nommément Séoul, il a soupçonné le régime de Kim Jong-Un de vouloir « enfoncer un coin entre les pays +durs+ et ceux qui ne sont pas si durs ».

« Certains affirment qu’il faut rĂ©compenser la CorĂ©e du Nord pour sa participation au dialogue intercorĂ©en, par des levĂ©es de sanctions ou en lui fournissant une certaine assistance », a-t-il dit. « Il s’agit d’une vision bien trop naĂŻve », « la CorĂ©e du Nord veut juste gagner du temps pour poursuivre ses programmes nuclĂ©aire et balistique », a-t-il prĂ©venu.