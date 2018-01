Corée: La rhétorique belliqueuse de Trump a peut-être payé

Si Pyongyang a finalement acceptĂ© de reprendre langue avec SĂ©oul, c’est peut-ĂŞtre aussi par crainte que les Etats-Unis mettent finalement Ă exĂ©cution les menaces de guerre de l’imprĂ©visible Donald Trump, avancent jeudi certains experts du dossier corĂ©en.

Après deux annĂ©es de montĂ©e des tensions sur la pĂ©ninsule, la situation s’est brusquement apaisĂ©e avec les premières discussions intercorĂ©ennes mardi, et la dĂ©cision de Pyongyang d’envoyer le mois prochain une dĂ©lĂ©gation aux jeux Olympiques de Pyeongchang, en CorĂ©e du Sud.

Force est de reconnaĂ®tre qu’au cours de ces deux annĂ©es, la CorĂ©e du Nord a fait des progrès certains pour atteindre son objectif, qui est d’ĂŞtre en mesure de menacer les Etats-Unis du feu nuclĂ©aire.

On ignore si elle est effectivement capable d’envoyer une bombe atomique sur le territoire continental amĂ©ricain, mais ses progrès technologiques et militaires ont contribuĂ© Ă renforcer sa position diplomatique dans l’hypothèse oĂą des nĂ©gociations dĂ©buteraient.

La CorĂ©e du Nord « peut affronter n’importe quelle menace nuclĂ©aire des Etats-Unis, elle dispose d’une dissuasion forte qui est capable d’empĂŞcher les Etats-Unis de jouer avec le feu », a encore claironnĂ© Kim Jong-Un lors de son adresse du Nouvel An.

Mais certains experts pensent que, quelles que soient les capacitĂ©s rĂ©elles de la CorĂ©e du Nord et les certitudes claironnĂ©es par ses services de propagande, la rhĂ©torique belliqueuse du prĂ©sident amĂ©ricain Donald Trump a fini par impressionner les Ă©lites du rĂ©gime nord-corĂ©en. Inquiètes de la possibilitĂ© d’une guerre, elles auraient cherchĂ© Ă faire retomber les tensions.

– StratĂ©gie du ‘fou’ de Nixon –

Alexander Vorontsov, directeur de l’Institut des Ă©tudes orientales de l’AcadĂ©mie russe des sciences, Ă©tait en fin d’annĂ©e dernière Ă Pyongyang pour des rĂ©unions.

Il s’y est entretenu avec des responsables nord-corĂ©ens qui « craignaient que les Etats-Unis ne soient dĂ©jĂ en train de prĂ©parer le champ de bataille pour une opĂ©ration militaire contre le Nord », a-t-il Ă©crit mercredi sur le site respectĂ© 38North.

Ils semblaient « sincèrement étonnés » que le Sud ne soit pas conscient que M. Trump avançait résolument vers une guerre, a-t-il ajouté. Ils assuraient que Pyongyang « ne se faisait aucune illusion » à cet égard.

L’inquiĂ©tude Ă©tait de plus en plus grande Ă Pyongyang, selon M. Vorontsov, qu’une attaque se prĂ©parait, et que « l’heure H n’Ă©tait plus très loin ».

Les responsables de l’administration Trump ont maintes fois rĂ©pĂ©tĂ© que l’option militaire Ă©tait sur la table et les Etats-Unis ont participĂ© en 2017 Ă de nombreuses manoeuvres conjointes avec le Japon et la CorĂ©e du Sud, dĂ©ployant mĂŞme simultanĂ©ment trois porte-avions dans la zone.

Depuis son arrivĂ©e au pouvoir, le locataire de la Maison Blanche a insultĂ© le leader nord-corĂ©en en le traitant notamment de « petit gros », a promis de dĂ©chainer « le feu et la colère » sur le rĂ©gime ou encore publiquement contredit son secrĂ©taire d’Etat Rex Tillerson sur la possibilitĂ© de contacts directs avec Pyongyang et multipliĂ© les messages cryptiques (« Nous ferons ce que nous devons faire »).

Au point que certains ont Ă©voquĂ© la stratĂ©gie diplomatique dite « du fou » de Richard Nixon, qui consistait Ă pousser l’ennemi Ă des concessions en faisant croire par ses actions qu’on versait dans l’irresponsabilitĂ© totale.

– ‘Peur considĂ©rable’ –

A l’AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale de l’ONU, M. Trump avait mĂŞme menacĂ© de « dĂ©truire totalement » le rĂ©gime nord-corĂ©en. Des propos tenus par un « gâteux (…) malade mental », estimait M. Kim.

« Jamais auparavant deux dirigeants Ă la tĂŞte d’arsenaux nuclĂ©aires n’avaient Ă©voquĂ© aussi clairement un affrontement », avait alors Ă©crit un Ă©ditorialiste du New Yorker.

Pour Go Myong-Hyun, de l’Institut Asan des Ă©tudes politiques, la Maison Blanche a « instillĂ© Ă Pyongyang une peur considĂ©rable ». Les Nord-CorĂ©ens sont « venus aux discussions avec le Sud pour retrouver un peu d’espace stratĂ©gique ».

Mercredi, le président sud-coréen Moon Jae-In a remercié son homologue américain pour ses efforts, saluant son rôle « très important ».

Mais l’ancien secrĂ©taire d’Etat amĂ©ricain John Kerry a estimĂ© de son cĂ´tĂ© que les tweets du prĂ©sident crĂ©aient du « chaos politique », et beaucoup d’experts pensent que sur le long terme l’attitude de M. Trump sera contre-productive.

Le prĂ©sident amĂ©ricain a « parlĂ© Ă l’Etat le plus dangereux au monde comme un gamin insupportable », Ă©crivait ces derniers jours Robert Kelly, de l’UniversitĂ© nationale de Busan.

« Franchement, Trump a tout simplement fait empirer les choses et sa rhĂ©torique a certainement convaincu l’Ă©lite du rĂ©gime de Kim que le programme nuclĂ©aire Ă©tait judicieux. »