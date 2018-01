Coris Bank a injecté plus de 2 000 milliards de FCFA au Burkina en dix ans (responsables)

Le groupe bancaire panafricain Coris Bank International (CBI) basĂ© Ă Ouagadougou, a injectĂ© en dix ans d’existence, plus de 2 000 milliards de CFA dans l’Ă©conomie burkinabè, a appris APA auprès de ses responsables.Le  financement des PME-PMI, reprĂ©sente 60% de l’encours global de crĂ©dit, soit un total de financement de 250 milliards de FCFA en 2016 et 307 milliards de FCFA en 2017.

En termes d’impĂ´ts et de taxes reversĂ©s Ă l’Etat burkinabè, l’institution a rĂ©coltĂ© plus de 93 milliards de FCFA.

Le groupe bancaire panafricain Coris Bank International (CBI) basé à Ouagadougou, a réalisé un résultat net de 10,073 milliards de FCFA au 1er semestre 2017.

Après Onatel, dĂ©tenu par Maroc TĂ©lĂ©com, et Bank of Africa, du marocain BMCE Bank, CBI a Ă©tĂ©, enfin 2016, la troisième entreprise burkinabè Ă s’introduire Ă la Bourse rĂ©gionale des valeurs mobilières (BRVM), Ă Abidjan.

Forte de plus de 230.000 clients et une quarantaine d’agences au Burkina Faso, CBI qui y a ouvert un guichet islamique, est prĂ©sent au BĂ©nin, en CĂ´te d’Ivoire, au Mali, au SĂ©nĂ©gal et au Togo.

CBI est nĂ©e sur les cendres de la Financière du Burkina-FIB) rachetĂ©e par Idrissa Nassa, aujourd’hui prĂ©sident du conseil d’administration de CBI.