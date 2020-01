Coronavirus : Des camerounais en chine implorent le secours de Paul Biya

Dans la ville chinoise de Wuhan, épicentre de l’épidémie du Coronavirus, 300 étudiants camerounais appellent le président de la République au secours.

Plus de 500 morts dans le monde depuis la forte propagation du Coronavirus. Les camerounais en Chine craignent d’être également contaminés. Dans une correspondance adressée le 29 janvier 2020 au Président Paul BiYA, ils sollicitent de l’assistance de toute urgence. Leur cri de détresse n’aurait pas été suffisamment puissant pour toucher la sensibilité de l’ambassadeur, son représentant légal dans l’empire du milieu.

«Nous vous écrivons directement, car la situation nous oblige à le faire en dehors du protocole établi… Avec les centres commerciaux, les marchés et les transports à l’arrêt, nous sommes donc très soucieux de l’avenir des événements. Wuhan est en quarantaine depuis le 23 janvier 2020, Monsieur le Président. Malgré nos nombreuses démarches (appels téléphoniques et correspondances) à l’ambassade du Cameroun à Pékin, nous restons sans nouvelles ni réponses officielles pour nous rassurer ou donner des instructions humanitaires», écrivent-t-ils.

Au moment où d’autres pays évacuent leurs ressortissants, les camerounais de la Chine ont tendance à sentir oubliés par le leur. «Notre frustration est encore plus grande lorsque nos collègues des pays voisins reçoivent un soutien moral et physique de leur hiérarchie. Nous refusons de croire que nous avons été abandonnés, c’est pourquoi nous voulons saisir cette occasion pour crier à l’aide de votre part».

Dans l’urgence ils attendent du premier des Camerounais, Paul Biya, qu’ils prennent certaines mesures. «Nous souhaitons qu’un numéro d’urgence soit mis en service pour tous les Camerounais vivant en Chine via l’ambassade. Par-dessus tout, Votre Excellence, nous prions pour que soient fournis les besoins les plus urgents en cette période de crise: masques, désinfectants et nourriture. La plupart des magasins ont été vidés et beaucoup d’entre nous ont déjà épuisé nos réserves et sont complètement bloqués», précisent ces étudiants.

Le Coronavirus encore appelé 2019-nCoV a déjà atteint plus de 1200 personnes en Chine et provoqué la mort de 41 individus. À ce jour, il est présent en Chine, à Singapour, au Japon, aux États-Unis, en Corée du Sud, en Arabie Saoudite, au Vietnam, en France et en Australie. À l’heure actuelle, sept coronavirus peuvent atteindre l’Homme : parmi eux le SRAS-CoV (responsable d’une épidémie mondiale de Syndrome respiratoire aigu sévère. Ou encore de MERS-CoV, qui a atteint 2300 personnes dans le monde en 2019 avec un taux de décès de 35%.

CI-DESSOUS LA LETTRE DE DÉTRESSE DES CAMEROUNAIS VIVANTS EN CHINE :

29, January 2020

To His Excellency Mr. Paul BIYA,

President of the Republic of Cameroon

Your Excellency,

We your compatriots schooling and working in Wuhan~ Hubei Province in China, bring our warm wishes for the year 2020. We pray for good health, happiness and peace in our fatherland.

Your excellency,

We are writing to you directly, because the situation forces us to do so outside the established protocol.

Indeed we are Cameroonian nationals residing in the People’s Republic of China where for the most part we are students and workers.

We are here to steal the flame of knowledge in order to come and help our country overcome the challenges of development.

Your Excellency, we are about three hundred (300) Cameroonian residents in Hubei Province which happens to be the epicenter of the Coronavirus 2019-nCov epidemic that is currently affecting our host country and others.

With shopping centers, markets, and transportation at a standstill, we are therefore very anxious about the future of events. Wuhan has been in quarantine since 23 January 2020 Mr President. Despite our many approaches (phone calls and correspondences) to the Cameroonian Embassy in Beijing, we remain without news or official answers to reassure us or give humanitarian instructions.

Your Excellency,

The Chinese government is working to contain this virus but however, it continues to gain ground and psychosis too.

Our frustration is even greater when our colleagues from neighbouring countries receive both moral and physical support from their hierarchy. We refuse to believe that we have been abandoned, which is why we want to seize this opportunity to cry out for help from you.

We wish to suggest that we be provided with a Hotline or Emergency number for all Cameroonians in China via the Embassy.

Above all, Your Excellency, we pray to be provided with the most urgent necessities at this time of crisis: masks, disinfectants and food. Most shops have been emptied and many of us have already exhausted our reserves and are completely stranded.

We know as our father, you cannot see your children being confronted with such an unfortunate situation without being moved. Help us, Your Excellency, we pray you.

We would have loved to be evacuated from here, but understand that circumstances may not permit, and so kindly pray to be assisted with the basic necessities that can sustain us here till things get back to normal.

We are confident, Mr. President, that this message will reach you in good faith.

May God continue to bless, protect and guide you.

Signed:

Members of the Executive Bureau,

Cameroonian Community in Hubei, China-