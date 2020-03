Ce médecin, spécialiste en santé publique recommande un confinement total et général pour le Cameroun.

Depuis 02 mois environ, je fais en moyenne 2 à 3 posts par jour sur le Coronavirus. Et ces derniers temps je lis des commentaires du genre : « Dr Etoa tu es trop alarmiste ». « Pourquoi tu veux nous faire paniquer? » « Tu es même sur que tu as étudié la psychologie ? » » Tu es même sur que tu es Docteur? » « Dr Etoa tu fais déjà comme les gens de la BAS? »

Pour leur répondre, je l’avoue directement : Oui je suis pessimiste et alarmiste. Je ne suis même pas assez alarmiste quand je vois ce qui nous attend.

Dès le mois de Janvier, je craignais déjà le pire et j’alertais les Africains et Camerounais sur la bombe à déflagration biologique qu’est le coronavirus.

Je suis passé de la prévention douce de Janvier aux messages chocs aujourd’hui parce qu’une épidémie agressive comme le coronavirus (Le SIDA avant lui) a pour alliés dans sa propagation les éléments suivants:

LE DENI ET L’INCRÉDULITÉ DES GENS

Tout le monde se dit. Cette que affaire-là n’existe pas. C’est encore un nouveau business des industries pharmaceutiques pour pomper du fric.

LA BANALISATION

Tout le monde se dit au début que c’est une affaire de chinois, une affaire de Blancs. Que le virus se survit pas à des températures élevées d’Afrique. Que c’est juste une petite grippe. Avec de l’ail et du miel, tout peut se traiter, Etc… Même certains intellectuels et des médecins participent à cette banalisation, voire de la désinformation. J’ai même déjà eu à ce propos des prises de bec avec certains confrères.

Et pendant ce temps, le virus progresse. Et dans la modélisation épidémiologique de ce type de maladie ultracontagieuse (transmission par air, et les contacts), il n’est pas impossible que le Cameroun se retrouve à près de 1000 cas dans les 2 à 3 semaines qui viennent.

QUE FAIRE MAINTENANT ?

Le gouvernement s’est réveillé pour combattre cette épidémie, mais trop tardivement et trop mollement. La seule chose qui peut sauver le pays à l’heure actuelle (Pas demain, ni la semaine prochaine) c’est le Confinement total! Pas une seule personne dehors. Ni pour le travail, ni même pour aller au marché. Pas un chat dehors!

Et pour l’instant :

Les gens vont toujours au travail, les voitures sont toujours bondées de monde, Les personnes venues de l’étranger mises en confinement dans les hôtels reçoivent des familles ou s’enfuient pour rentrer chez elles.

Le compte n’y est pas encore, et attendons nous donc au pire dans les jours à venir.

N’ayant pas le pouvoir de décider pour tout le monde, à titre personnel pour ceux qui me lisent j’ai un seul conseil: CONFINEZ-VOUS!

Sortez le moins possible ou pas du tout de chez vous. Demandez des congés au boulot si possible. N’allez ni au bar, ni aux tontines ! Les masques et L’hygiène des mains sont bien mais ne suffisent pas. Restez chez vous!

Dr Roger Etoa

Médecin de santé publique