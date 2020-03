Coronavirus : « pour l’instant la prise en charge est gratuite … » (ministre)

Le ministre de la Santé publique a été interpellé samedi, en marge de sa conférence de presse, sur la gratuité de la prise en charge des patients atteints de Coronavirus au Cameroun. Un brin hésitant, il a répondu « pour l’instant la prise en charge est gratuite… » .

Cette réponse laconique teintée d’hésitations laisse planer des doutes sur la gratuité de la prise en charge au cas où plusieurs autres cas sont diagnostiqués.

On note toutefois que dans près de 98 autres pays où sévit l’épidémie, la prise en charge des patients est gratuite.

Par ailleurs, lors du point de presse donné samedi par le ministre de la santé publique qu’accompagnaient le ministre de la Communication et celui de l’Elévage, le gouvernement a annoncé l’implémentation d’une campagne nationale d’information et de sensibilisation sur ce virus qui a franchi la barre des 100 000 contaminations dans le monde.

A côté de cette campagne, une batterie de mesures permettant d’empêcher la propagation du virus a été annoncée. Il est prévu la mise en place des cameras thermiques et thermos flashs dans les postes de contrôle des frontières terrestres, la formation du personnel sanitaire, le suivi et le traçage de toutes les personnes avec lesquelles les sujets 1 et 2 ont été en contact. 171 personnes ont pu être tracées à ce jour.

En plus d’éviter de se saluer en se serrant la main, il est recommandé aux Camerounais de se laver les mains plusieurs fois par jour avec une eau propre et du savon, d’éternuer ou de tousser dans le pli du coude et surtout de bien cuire leurs aliments (viandes).