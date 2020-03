Coronavirus : l’AfSud ferme des points de passage à la frontière avec le Botswana

Le Botswana Unified Revenue Service (BURS, fisc) a confirmé lundi qu’au moins 12 des postes de passage frontaliers que le pays partage avec l’Afrique du Sud voisine, en proie à une épidémie de coronavirus ont été fermés.Seuls cinq postes entre ces deux pays d’Afrique australe sont restés ouverts. Le porte-parole de la BURS, Mable Bolele, a déclaré que « le public est encouragé à minimiser les déplacements externes et à prendre des mesures de santé préventives comme conseillé.

Le président sud-africain, Cyril Ramaphosa a annoncé dimanche des mesures radicales pour lutter contre la maladie, notamment la fermeture de 35 des 53 postes frontaliers terrestres de l’Afrique du Sud.

L’Afrique du Sud a pour le moment confirmé au moins 61 cas de coronavirus.

Les plans de Ramaphosa incluent également la fermeture d’écoles, l’interdiction des rassemblements de plus de 100 personnes et l’interdiction de voyager dans des pays comme les Etats-Unis, le Royaume-Uni et l’Allemagne.

Du coté du Botswana, la fédération de football a temporairement suspendu toutes ses activités liées au football jusqu’au 10 avril prochain.

« La décision a été rendue nécessaire par la nécessité de réduire le risque d’infection », a déclaré la Fédération, ajoutant qu’elle ferait un suivi constant de la situation.

« La santé et le bien-être de nos joueurs, supporters et parties prenantes, ainsi que ceux impliqués dans le fonctionnement des matches de football sont de la plus haute importance. »