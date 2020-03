Coronavirus: L’armée sierra léonaise sera déployée aux frontières

La Sierra Leone va envoyer ses forces armées pour occuper les points d’entrée aux frontières dans le cadre des efforts déployés par le pays pour empêcher la propagation de la pandémie du coronavirus, selon une déclaration du président de la république, Julius Maada Bio.Les mesures ont été annoncées mercredi dans un discours à la nation sur l’état de préparation du pays à la pandémie.

La Sierra Leone est le seul pays de l’Union du fleuve Mano qui n’a pas encore enregistré de cas de virus, après que ses voisins les plus proches – le Liberia et la Guinée ont enregistré un total de trois cas au cours des deux dernières semaines.

Selon le président Bio, l’armée renforcera la sécurité et soutiendra le respect de toutes les directives et avis de santé publique. « Il ne s’agit plus de savoir si le coronavirus va venir en Sierra Leone, il s’agit de savoir quand », a déclaré le président Bio dans le communiqué diffusé sur toutes les chaînes de télévision et les principales stations de radio du pays.

Il a utilisé appelé dans son discours les Sierra-Léonais à changer leur mode de vie, en arrêtant par exemple les poignées de main.

Le président Bio a également appelé les citoyens à faire preuve de vigilance et à signaler aux autorités sanitaires tout signe et symptôme de l’infection virale.

Le discours présidentiel intervient alors que le public s’inquiète de plus en plus de la préparation du pays au virus. Il a même été demandé au gouvernement de fermer l’aéroport du pays. Bio l’a exclu, notant que les actions et mesures préventives recommandées pour les individus et les communautés étaient essentielles pour garantir qu’il n’y ait pas de verrouillage.

«Nous sommes déterminés à prévenir la propagation du virus. Mais nous sommes également extrêmement prudents : comme Ebola, au moment où nous identifions un cas positif, nous aurions eu plusieurs dizaines de contacts avec la maladie. Nous ne pouvons pas nous permettre d’attendre un cas positif », a-t-il déclaré.

La pandémie de coronavirus, qui a commencé en Chine en décembre dernier, s’est propagée à plus de 150 pays au 17 mars, selon les chiffres de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Plus de 30 pays africains ont enregistré des cas du virus.