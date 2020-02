Coronavirus : les USA assistent le Cameroun dans la prévention

Le gouvernement américain s’est engagé à soutenir le pays dans le contrôle des passagers au sein des aéroports et à fournir des kits et réactifs au Centre pasteur de Yaoundé.

Les Etats-Unis volent au secours du Cameroun dans la prévention contre le Coronavirus qui fait des ravages. « Avec l’urgence de santé publique posée par le Coronavirus qui domine l’actualité, le Gouvernement des États-Unis a aidé le Cameroun à mettre en place un plan de contrôle des passagers aux points d’entrée », annonce l’ambassade sur sa page Facebook.

Précisant que les points concernés sont les aéroports internationaux de Yaoundé, Douala et Garoua.

Les Etats unis communiquent également un plan d’intervention via son Centre pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC). La CDC envoie des kits et réactifs au Centre pasteur de Yaoundé.

L’objectif est d’augmenter la Capacité de diagnostic du Cameroun et de lui donner la possibilité de soutenir d’autres pays de la sous-région avec des tests de diagnostic.

Selon la Chine où le virus a déclenché, à la date du 13 février, on dénombre plus de 15 000 contaminations supplémentaires par le coronavirus, pour un total de plus de 60 000 cas et plus de 1 400 décès.