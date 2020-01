Coronavirus – Malachie Manaouda : « Nous travaillons pour l’éviter »

Le week-end dernier le ministre de la Santé publique a annoncé la mise en place d’une surveillance sentinelle contre cette mystérieuse pneumonie qui fait des ravages.

Le ministre camerounais de la Santé publique (Minsanté) rassure l’opinion nationale : « Dans le cadre de la surveillance épidémiologique des mesures sont en cours pour prévenir toute importation éventuelle des Coronavirus chinois au Cameroun. »

Malachie Manaouda prescrit des méthodes de prévention : « Pour l’instant il faut se laver les mains régulièrement, se couvrir le nez et la bouche pour éternuer, bien cuire les viandes ».

D’après les explications du patron de la Santé, le dispositif de prévention est piloté par des équipes d’intervention et d’investigation rapide. Dans les aéroports de Douala, Garoua et de Yaoundé il sera installé des outils de détection, de caméras thermiques, de thermo flashs et autres outils de surveillance.

Les réactifs seront disponibles dans les jours à venir au Centre Pasteur en vue de permettre, en tant que de besoin, la détection rapide de la maladie dans le pays. Aussi, des fiches de notification et de déclaration de voyageurs malades seront disponibles dans les aéroports et les ports.

Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), les coronavirus forment une famille comptant un grand nombre de virus qui peuvent provoquer des maladies très diverses chez l’homme, allant du rhume banal au SRAS, et qui causent également un certain nombre de maladies chez l’animal. Depuis l’apparition du «2019-nCov» dans la ville chinoise de Wuhan, le bilan officiel fait état d’au moins 80 morts et plus de 2 700 personnes touchées.