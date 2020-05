Coronavirus : malgré les mesures barrières, les programmes de la HUAWEI ICT ACADEMY se poursuivent dans les universités

Grâce à la plateforme LEARN ON, un millier d’étudiants ont continué à être formés à distance après la fermeture des établissements.

Medra Oku Mulango n’est pas peu fière. En dépit de la fermeture oblige des établissements d’enseignement pour cause de crise sanitaire, cette étudiante de 3ème année à Sup’ptic Yaoundé poursuit son rêve d’obtenir une certification HUAWEI. « Malgré la pandémie [de coronavirus], nous avons été capable de suivre les cours et d’être évalués », informe-t-elle.

Bénéficiaire du programme HUAWEI ICT ACADEMY 2020, elle se réjouit de ce que la fermeture des écoles n’a pas eu d’impact sur la dispense des cours du programme.

La jeune apprenante ajoute, « je voudrais aussi remercier HUAWEI de nous avoir donné la possibilité malgré l’arrêt des cours imposé par le Covid-19 de poursuivre cette CERTIFCATION HCIA en ligne gratuitement à travers la plateforme E-LEANING qu’ils ont mis sur pied au sein de notre établissement. Grace à cette plateforme, nous pouvons échanger, faire les cours et des évaluations normalement comme si nous étions en salle de classe. »

Ce que confirme d’ailleurs Dr Joseph MVOGO, responsable de la division des systèmes informatiques à l’Université de Douala. Cet enseignant précise : « Nous voulons remercier HUAWEI pour son programme de renforcement des capacités au Cameroun envers les enseignants et les étudiants dans le domaine des TIC. En cette période de Covid-19, nous nous sommes adaptés avec l’appui de HUAWEI pour passer effectivement en des formations en ligne et actuellement nous avons 160 étudiants à l’Université de Douala qui continuent à suivre les cours en ligne de manière interactive en vue de la certification HUAWEI. Nous voulons remercier une fois de plus HUAWEI pour son accompagnement dans le renforcement des capacités et aussi pour ses autres programmes comme HUAWEI ICT COMPETITION et Seeds For the Future qu’ils mettent à la disposition de la jeunesse camerounaise estudiantine », explique-t-il.

Il félicite HUAWEI pour « son action en faveur des jeunes » grâce à un « programme gratuit pour nos étudiants qui aident ces derniers à assurer un transfert de compétences ».

En effet, à la faveur d’accords signés depuis 2018 avec des établissements d’enseignement supérieurs du Cameroun, HUAWEI, leader mondial des équipements et des systèmes de télécommunications, assure une formation certifiante à de nombreux jeunes.

Jean SUN, Directeur Général Adjoint de HUAWEI Cameroun explique : « Depuis 2018, dans le cadre de ‘ l’accord de partenariat stratégique dans le domaine des technologies de l’information et de la communication ’ entre le Cameroun et HUAWEI, nous avons mis en place la ‘ HUAWEI ICT ACADEMY’ avec quatre universités excellentes au Cameroun. Il s’agit du SUPPTIC, ENSP (Université de Yaoundé 1), l’Université de Douala et IUC de Douala. Jusqu’à présent, environ 1000 étudiants ont participé à la formation et des dizaines d’enseignants ont passé la certification de HUAWEI ICT ACADEMY qui leur permet d’enseigner eux-mêmes leurs étudiants ».

Avec l’arrêt des cours en présentiel décidé par le gouvernement, mi-mars 2020, pour endiguer la propagation du coronavirus au Cameroun, HUAWEI a mis en place la plateforme LEARN ON qui permet aux enseignants et étudiants de poursuivre les cours du programme HUAWEI ICT ACADEMY.

Rappelons que HUAWEI ICT ACADEMY c’est plus de 600 écoles supérieures dans le monde, avec plus de 1600 enseignants certifiés et plus de 45 000 étudiants formés.

« Après 02 ans de dévouement, le programme Framework of HUAWEI ICT TALENT a déjà été formé au Cameroun, explique le Dg adjoint de la firme au Cameroun, plus précisément, pour la plupart des étudiants camerounais, ils peuvent s’inscrire aux cours en ligne et hors ligne de la HUAWEI ICT ACADEMY pour la formation et la certification en TIC et les tops étudiants d’entre eux seront choisis et envoyés par HUAWEI Cameroun chaque année en Chine pour le compte du projet «Seeds for the future», tandis que les meilleurs parmi ces tops représenteront le Cameroun ICT Talent et participeront au concours HUAWEI ICT COMPETITION en Afrique et même au niveau mondial ».

Au Cameroun, les responsables du géant chinois insistent sur le « transfert des compétences des Camerounais vers les Camerounais ». Selon Joseph Mvogo de l’Université de Douala, ces compétences concernent les techniques de réseaux, la maîtrise des réseaux de 5ème génération, l’acquisition des compétences pointues dans la mise en place et la configuration des réseaux, etc. Mais surtout, le programme de HUAWEI « améliore l’employabilité des jeunes », insiste-t-il.