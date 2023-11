Corruption : le Cameroun perd plus de 4 milliards de FCFA en 2022

L’annonce a été faite le 27 octobre 2023 par le président de la Commission nationale anti-corruption (CONAC), Dieudonné Massi Gams, lors de la présentation du 12ème rapport sur l’état de la lutte contre la corruption.

Au cours de l’année 2022, le Cameroun accuse des pertes de l’ordre de 4,62 milliards de FCFA du fait des actes de corruption et des infractions assimilées. Par rapport aux pertes de 43, 947 milliards de Fcfa enregistrées en 2021, ce montant est en baisse de 39,324 milliards de Fcfa (-89, 5%).

Ces chiffres ont été présentés le 27 octobre 2022 par le président de la Commission nationale anticorruption(Conac) Dieudonné Massi Gams qui présentait solennellement le 12e Rapport sur l’état de la lutte contre la corruption au Cameroun en 2022.

Selon le rapport, ce préjudice financier est établi sur la base des missions d’investigation de la Conac, ainsi que des condamnations pécuniaires issues des décisions rendues par le Conseil de discipline budgétaire et financière (CDBF) du Contrôle supérieur de l’État (Consupe) et le Tribunal criminel spécial (TCS).

Pour la Conac, les condamnations pécuniaires issues du tribunal criminel spécial ont révélé un préjudice financier de 3,8 milliards Fcfa subi par les pouvoirs publics, alors que celles issues des enquêtes menées par le Conseil de discipline budgétaire et financière et la Conac sont évaluées à 499 millions Fcfa et à 249 millions Fcfa, respectivement.

Avec pour résultat, « Le Foncier, secteur le plus corrompu ».D’après le 12ème rapport annuel de la Commission nationale anticorruption (Conac), le ministère des domaines, du Cadastre et des Affaires foncières se classe en tête des secteurs les plus corrompus au Cameroun, suivi de près par l’Administration territoriale.

Les domaines les plus corrompus sont : les Domaines et les Affaires foncières suivi de l’administration territoriale, des Finances, de l’Éducation puis des Marchés publics.