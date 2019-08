Côte d’Ivoire: 10 300 enseignants contractuels recrutés débutent leur stage lundi

Les stages d’accompagnement à la prise de fonction des enseignants contractuels admis au concours de recrutement organisés dans le cadre de la politique sociale du gouvernement (PS-Gouv) session 2019, se dérouleront à partir du 19 août 2019, annonce un communiqué du ministère ivoirien de l’éducation nationale, de l’enseignement technique et de la formation professionnelle transmis jeudi à APA.Pour les instituteurs adjoints contractuels, indique le communiqué signé par Assoumou Kabran, le directeur de cabinet de ce département ministériel, le stage se tiendra dans les seize Centres d’animation et de formation pédagogique (CAFOP) sur l’étendue du territoire national.

Quant aux enseignants contractuels de collège et de lycée, le stage se fera par discipline dans des établissements secondaires.

Ainsi, le lycée classique d’Abidjan recevra les enseignants stagiaires des disciplines de lettres modernes (Français), Histoire-Géographie et Education aux droits de l’homme et à la citoyenneté (EDHC), quand le lycée Mamie Fatai de Bingerville (Est d’Abidjan) accueillera les enseignants contractuels des disciplines de Physique Chimie, Sciences de la vie et de la terre (SVT) et Philosophie.

Le lycée Mamie Adjoua de Yamoussoukro (capitale politique et administrative) est retenu pour les disciplines d’Education physique et sportive (EPS), Anglais, Allemand et enfin le lycée moderne Jeunes Filles de Bouaké (Centre-Nord) recevra les stagiaires des disciplines de Mathématiques, Technologies de l’information et de la communication pour l’éducation (TICE) et Espagnol.

Environ 89 000 candidats dont 73 000 en ce qui concerne le primaire pour 5300 postes et environ 16 000 candidats pour les 5000 postes du secondaire, avaient pris part aux épreuves écrites de ce concours de recrutement.

Dans son message à la nation du 31 décembre 2018, le président ivoirien Alassane Ouattara a annoncé dans le cadre du programme social du gouvernement, d’engager à titre exceptionnel 10.300 enseignants contractuels pour le préscolaire, le primaire et le secondaire. Ces recrutements selon M. Ouattara, visent notamment à « combler le déficit en enseignants» en Côte d’Ivoire.