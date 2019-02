Côte d’Ivoire: 11 milliards FCFA pour réhabiliter et équiper 117 formations sanitaires

Le gouvernement ivoirien a annoncé, mercredi, la réhabilitation et l’équipement de 117 formations sanitaires d’un coût global de plus de 11 milliards FCFA.Selon le ministre de la communication et des médias, Sidi Tiémoko Touré, également porte-parole du gouvernement, ce projet sera réalisé avec un «prêt d’un montant de 20 millions de dollars américains, soit environ 11, 500 milliards FCFA, conclu le 5 novembre 2018 entre la Banque d’investissement et de développement de la CEDEAO (BIDC) et la République de Côte d’Ivoire».

Expliquant ce sujet qui était inscrit à l’ordre du jour du Conseil des ministres, le ministre a indiqué que « le projet prévoit concrètement la réhabilitation et l’équipement de 117 formations sanitaires reparties sur l’étendue du territoire national, ainsi que la formation des ingénieurs et des techniciens voués à la maintenance des équipements ».

Il permettra en somme, de « renforcer et d’améliorer la qualité des soins des services de santé, spécialement la santé maternelle, néo-natale et infantile ».