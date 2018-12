Côte d’Ivoire: 1,3 milliard FCFA de la Banque Atlantique pour l’entreprenariat féminin

La Banque Atlantique annonce la remise de chèques d’un montant global d’environ 1, 300 milliard FCFA à 100 nouvelles bénéficiaires, dans le cadre du Fonds pour la promotion des Petites et moyennes entreprises (PME) et de l’entreprenariat féminin, doté d’une enveloppe globale de 5 milliards de FCFA, mis à la disposition de l’Etat de Côte d’Ivoire par le groupe Banque centrale populaire du Maroc.Selon une note d’information transmise à APA, cette remise s’est déroulée le jeudi 6 décembre dernier, en présence du Secrétaire d’Etat ivoirien auprès du Ministre du commerce, de l’industrie et de la promotion des PME, chargé de la Promotion des PME, Félix Miézan Anoblé et du Directeur général adjoint de Banque Atlantique, Abdelmoumen Najoua.

Cette banque poursuit ainsi, « son engagement consistant à œuvrer sans cesse pour la promotion de l’entreprenariat féminin, convaincue qu’il constitue un levier pour le développement, la croissance et l’innovation », explique le communiqué.

« Nous sommes satisfaits de contribuer au développement de l’économie nationale, à travers ce dispositif d’accompagnement qui appuie de manière concrète et efficace, la croissance des entreprises issues de l’entreprenariat féminin (…) » a déclaré M. Najoué.

Selon lui, la nouvelle enveloppe de crédits de 1,267 milliard FCFA, confirme l’engagement de la banque dans la promotion accélérée de l’entreprenariat féminin, en tant que moteur de la croissance économique.

Depuis le lancement du Fonds pour la promotion des PME et de l’entreprenariat féminin en 2017, l’enveloppe de crédits accordés, par le ministère du Commerce, de l’industrie et de la promotion des PME et Banque Atlantique, s’établit à 2,578 milliards FCFA et couvre désormais les besoins en financement de 180 entreprises dirigées par des femmes.

Pour rappel, les 3 premières initiatives consécutives au déploiement du projet, portent respectivement sur un montant de 254 millions FCFA accordés à 10 femmes, de 354 millions F CFA distribués à 25 femmes, et de 703 millions F CFA alloués à 45 femmes.