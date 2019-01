Côte d’Ivoire : 13 morts dans un accident de la circulation dans l’extrême Nord du pays

Treize personnes ont été tuées, tôt samedi aux environs de 7h42 minutes (heure locale et Gmt) dans un accident de la circulation à 10 kilomètres de Ouangolodougou dans l’extrême-Nord ivoirien sur la route du Burkina Faso, a appris APA de source officielle.« Le centre de secours secondaire de Ferkéssédougou ( Nord) dépendant de la 6ème compagnie de Korhogo ( Nord) est alerté sur la route du Burkina Faso à 10 km après Ouangolodougou pour un accident de la circulation impliquant un car de transport et un camion de bétail. Le bilan définitif est de 13 décès et 26 victimes (blessés légers) évacuées à l’hôpital général de Ouangolodougou », rapporte le Groupement des sapeurs-pompiers militaires ( GSPM) dans une note d’information.

L’année 2018 s’est achevée en Côte d’Ivoire avec un total de 19.968 interventions du GSPM dans le pays dont 12 974 accidents de la circulation (représentant 64,97% des interventions).

Quelque 27.164 victimes ont été enregistrées dont 837 décès. Selon l’Office de la sécurité routière (OSER), 95% des accidents de la circulation qui surviennent en Côte d’Ivoire sont dus à des facteurs humains.