CÃ´te d’Ivoire: 16 ex-gloires de la culture rejoignent les bÃ©nÃ©ficiaires de la pension mensuelle de 300 000 FCFA

Seize ex-gloires de l’art et de la culture ivoirienne ont rejoint officiellement, jeudi Ă Abidjan, au cours d’une cĂ©rĂ©monie prĂ©sidĂ©e par le ministre ivoirien de la culture et de la francophonie, la liste des artistes bĂ©nĂ©ficiaires de la pension prĂ©sidentielle de 300.000 FCFA par mois octroyĂ©e par le prĂ©sident ivoirien Alassane Ouattara.En vigueur il y a cinq ans, cette dĂ©cision des autoritĂ©s ivoiriennes vise Ă soutenir les artistes ivoiriens « les plus mĂ©ritants » dans leurs « vieux jours ». « De 15 bĂ©nĂ©ficiaires au dĂ©part, ils sont aujourd’hui  61», a prĂ©cisĂ© le ministre  de la culture et de la francophonie, soulignant « qu’Ă travers cette pension, le prĂ©sident de la rĂ©publique exprime sa reconnaissance et celle de la nation Ă ceux-lĂ qui ont assurĂ© Ă notre pays rayonnement et gloire ».

Au nombre  des seize nouveaux bĂ©nĂ©ficiaires de cette pension prĂ©sidentielle mensuelle,  figurent entre autres,  l’artiste-chanteur Luckson Padaud, l’Ă©crivain IsaĂŻe Biton  Coulibaly, les plasticiens Youssouf Bah et GuirĂ© MahĂ©, monseigneur Pierre Marie Coty (Auteur des textes et paroles de l’hymne nationale ivoirienne), le professeur Paul Ahoulou Assemien et Yao Tanoh  Édouard, ( fils de Jean-Baptiste Yao qui est l’auteur-compositeur de l’Aude Ă FĂ©lix HouphouĂ«t-Boigny.

Ces trois derniers citĂ©s, a soutenu M. Bandaman, «ont contribuĂ© Ă fortifier notre âme patriotique ». Au-delĂ de cette cĂ©lĂ©bration des ex-icĂ´nes de la culture ivoirienne, le ministre de la culture et de la francophonie a rendu Ă©galement un hommage Ă deux genres musicaux ivoiriens Ă savoir le Zouglou et le coupĂ©-dĂ©calĂ© qui continuent selon lui de faire rayonner la CĂ´te d’Ivoire.

Il a saluĂ© « le gĂ©nie crĂ©ateur » des promoteurs de ces deux genres musicaux estimant que  ces derniers  « donnent Ă la CĂ´te d’Ivoire de nouvelles opportunitĂ©s de briller et de rayonner ».

Dans la foulĂ©e, M. Bandaman a annoncĂ© l’organisation prochaine de deux journĂ©es nationales en hommage au Zouglou et au coupĂ©-dĂ©calĂ©. Pour joindre l’acte Ă la parole, il a dĂ©corĂ© dans l’ordre du mĂ©rite culturel ivoirien, quatre figures de proue de ces deux genres musicaux. Il s’agit de l’artiste-chanteur BilĂ© Didier, l’un des prĂ©curseurs du Zouglou, le manager d’artistes Angelo Kabila et le promoteur de spectacle, AimĂ© ZebiĂ©  pour le compte du Zouglou et l’artiste coupĂ©-dĂ©calĂ©, MorifĂ©rĂ© Soumahoro alias Molare pour le compte du coupĂ©-dĂ©calĂ©.

« Notre joie est immense  et notre satisfaction est totale», a dit l’Ă©crivain  Isaie Biton Coulibaly au nom des seize nouveaux bĂ©nĂ©ficiaires de cette pension mensuelle estimant que « 300.000 FCFA par mois nous place dans la mĂŞme classe que de hauts fonctionnaires de la rĂ©publique».